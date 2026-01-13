Uluslararası spora sunduğu katkılar ve Kosova’nın Priştina 2030 Akdeniz Oyunları’nı kazanma sürecine destekleri dolayısıyla Kosova Cumhuriyeti’nin şükranlarının bir ifadesi olarak Hasan Arat’a verilen “Onur Nişanı”, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından törenle takdim edildi. “Onur Nişanı” geçen yıl FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya verilmişti.

Hasan Arat, törende yaptığı konuşmada, “Kosova Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı”nın sporun birleştirici gücünün, uluslararası dayanışmanın ve ülkeler arasındaki derin bağın güçlü bir teyidi olduğunu ifade ederek “Bu nişan, ülkem, şahsım ve ailem adına büyük bir onurdur” dedi. Arat, Kosova Cumhurbaşkanı’na Türkiye, ailesi ve şahsı adına teşekkürlerini sundu.

12 Ocak 2026 günü Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ndeki tören, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Tunç Angılı, Kosova Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı ve üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Arat, 30 yıldır Türk sporu için çalışıyor

Profesyonel olarak yedi yıl basketbol oynayan Hasan Arat, spora desteklerini yaklaşık 30 senedir yönetici olarak da sürdürüyor. 12 yıl Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Arat’ın layık görüldüğü ödüllerden bazıları şöyle:

Avrupa Oyunları’ndaki katkıları için “Polonya Cumhuriyeti Üstün Liyakat Madalyası”

Uluslararası spor ve dostluk katkıları için “Golden Mongoose Özel Onur Madalyası”

2023 Avrupa Oyunları’ndaki rolü için “Malopolska Onursal Vatandaşlığı ve Madalyası”

Hâlen EOC Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Üyesi olan Hasan Arat, 2027 İSTANBUL Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Türkiye Doğal Üyesi ve WA Dünya Atletizm Federasyonu İcra Kurulu Üyesi görevlerini yürütüyor.

Devlet Başkanlarına Verilen Ödül

“Kosova Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı” kapsamındaki “Freedom Order”a layık görülenler arasında dünya liderleri de yer alıyor. Birleşik Krallık eski Başbakanı Tony Blair, Fransa eski Başbakanı Alain Juppé, Almanya eski Savunma Bakanı Rudolf Scharping, ABD’nin eski başkanları Bill Clinton, Joe Biden, mevcut Başkan Donald Trump, ABD Senatörü John McCain ile Kosova’nın bağımsızlık mücadelesinde Jashari ailesinin mirasını sürdüren Rifat Jashari ödül alanlar arasında.