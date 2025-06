10 bin metrekarelik alanda kurulu lokasyonda; 2 bin 500 metrekare kapalı alan, 650 metrekare showroom ve bin 800 metrekare servis alanı bulunuyor. Mercedes-Benz Türk’ün geçtiğimiz haftalarda duyurduğu bayi ağı dönüşümü konsepti kapsamında yenilenen Has Hadımköy lokasyonu, yeni kurumsal kimlik formlarına göre tasarlanan ilk tesislerden biri olma özelliğini taşıyor.

Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban, Has Hadımköy’ün kamyon ve otobüs ürün gruplarına özel yeni kurumsal kimlik yapısıyla hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artıracağını belirterek “Tüm Türkiye’de 3.5 milyar Türk Lirası değerinde bir yatırım ile büyük bir dönüşümün içinde olan bayi ve yetkili servis ağımız sadece kamyon ve otobüs ürün gruplarına hizmet verecek şekilde yapılanmasını hayata geçirmeye devam ediyor. Has Otomotiv’in Hadımköy lokasyonunda gerçekleştirilen yeni kurumsal kimlik dönüşümü ve yetkili servis kısmında gerçekleştirilen yatırımlar ile hem satış hem de satış sonrası süreçlerde müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ediyoruz.” dedi. Has Hadımköy Genel Müdürü Turan Dik ise “Kaliteden ödün vermeyen yaklaşımımızla müşterilerimizin beklentilerinin de ötesinde hızlı ve mükemmelik odaklı hizmet sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz Türk’ün bayi ve yetkili servisi Has Hadımköy, 2025 yılı itibarıyla tamamlanan yenileme sürecinin ardından, kamyon ve otobüs ürün gruplarına özel olarak tasarlanan ve sürdürülebilirlik prensipleriyle hayata geçirilen yenilenmiş tesisinde faaliyetlerine devam ediyor.

Can Balaban: “Bu dönüşüm ile birlikte yüksek müşteri memnuniyeti daha da pekişecek”

Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk olarak ülkemizin dört bir yanındaki bayi ağımızı, müşterilerimize daha da yüksek standartlarda hizmet sunacak şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu dönüşümdeki temel amacımız öncelikle lokasyon olarak, sonrasında ise süreçlerimizde, sistemlerimizde, insan kaynağımızda yaptğımız yatırımlarla beraber tamamen kamyon ve otobüs müşterisini daha iyi anlayan ve onların beklentilerine yönelik daha iyi hizmet sunan bayi ağına ulaşmaktır. Bu dönüşüm ile beraber yaptığımız tesis yatırımları ile bayi ağımızdaki lokasyon sayımızı daha da artıracağız ve müşterilerimize daha da yakın olacağız. Has Hadımköy bayimizin kamyon ve otobüs ürün gruplarına özel Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri tek bir çatı altında bir araya getiren, yeni kurumsal kimlik formatına uygun olarak renovasyon görmüş, aynı zamanda yetkili servisinde de önemli yatırımlara imza atılmış, konumu itibarıyla kamyon ve otobüs müşterilerimizin daha rahat hizmet alabileceği tesisinde gerçekleştirdiği bu dönüşüm bizler için çok kıymetli. Bu yeni yatırımla birlikte müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini ve sürdürülebilirliğini daha da artıracağımıza inanıyoruz. Yenilenen lokasyonun tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Turan Dik: “Müşterilerimize tüm hizmetleri tek noktada sunuyoruz”

Has Hadımköy Genel Müdürü Turan Dik ise: “Has Otomotiv, Mercedes-Benz Türk’ün başlangıç noktası ve 56 yıllık hafızasıdır. Has Hadımköy olarak 2011 yılında kurularak faaliyetlerimize başladık. Mercedes-Benz Türk’ün başlattığı bayi ağı dönüşümünde bizler de 2025 yılında tesisimizi yeni kurumsal kimlik standartlarına uygun olarak yeniledik. Bugün 50’yi aşkın çalışanımız ile 10 bin metrekarelik alanda müşterilerimize satış, bakım&onarım, teknik destek ve yedek parça hizmeti sunuyoruz. Satış sürecinde müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek onların çalışma koşullarına en uygun aracı sunmayı amaçlıyoruz. Yetkili servislerimizde müşterilerimizin araçlarının bakım&onarım hizmetlerini en yüksek kalitede sunarak, aynı zamanda müşterilerimizin araçlarını talep edilen ve planan süreçte tamamlayarak teslim ediyoruz. Mercedes-Benz ağır ticari araçlar için sunulan yol yardım hizmetimiz ile müşterilerimizin araçlarının herhangi bir zamanda arızalanması durumunda, müşterilerimize 7/24 kesintisiz destek sağlıyoruz. Kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışımızla müşteri beklentilerinin de ötesinde hızlı ve mükemmelik odaklı hizmet sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilirliği odağına alıyor

Yenileme sürecinde yetkili servis bölümünde de yedek parça ambarının genişletilmesinden, müşteri memnuniyeti temelli birçok yatırıma imza atan tesis, sürdürülebilirlik odağını da koruyor. Tüm atıkların geri dönüşüm firmalarına teslim edilmesiyle çevresel sorumluluklarını yerine getiren Has Hadımköy, Mercedes-Benz Türk’ün “EML’miz Geleceğin Yıldızı Projesi”ni destekliyor, her yıl bölgedeki okullardan yaklaşık 10 stajyer öğrenciyi destekleyerek sektöre kazandırılmasına da katkı sağlıyor.