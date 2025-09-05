1 Eylül itibarıyla denize açılan tekneler, palamut avında henüz istedikleri verimi alamadı. Bu durum, hamsinin erken ortaya çıkmasıyla birleşince balıkçılar arasında endişe yaratıyor.

Balıkçı esnafı Turgay Memiş, 35 yıllık sektör tecrübesiyle, “Son yıllarda gördüğüm en erken hamsi sezonu başladı. Normalde hamsi kasımda gelirken bu yıl erken geldi. Bu da sezonun balık açısından kıt geçebileceğini gösteriyor. Şu an hamsi kilosu 250-300 TL arasında satılıyor, çünkü miktar oldukça az. Hamsi genellikle Samsun, Rize ve Hopa civarlarında avlandı. Geçen sezon palamut mükemmel bir sezon geçirmişti, ancak bu yıl aynı tablo söz konusu değil. İlerleyen günlerde yağışlar artarsa palamut da görülebilir” dedi.

Bir diğer balıkçı Kadir Pınar ise, “Hamsi bu sezon ilk kez geldi, inşallah devamı da gelir. Şu an biraz küçük, ancak zamanla büyüyeceğini umuyoruz. Normalde hamsi istavrit ve palamudun peşinden gelirdi, ancak bu yıl 3-5 gün içinde tezgahlara düştü. Hamsi bol olursa sezon erken biter, palamut ise bu sezon pek görülmedi” ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, özellikle hamsinin bu erken gelişinin, denizlerdeki balık bolluğu açısından bazı işaretler taşıdığını vurguluyor. Tüketiciler ise erken sezonda yüksek fiyatlarla hamsi almak zorunda kalıyor.