Fuar kapsamında Kent Boringer Pazarlama Müdürü Ceren Demir İnan, Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’a verdiği röportajda fuarda sergiledikleri ürünleri ve grubun vizyonunu paylaştı.

“Standımızda perakende ve ev dışı tüketim olmak üzere yaklaşık 500 ürünümüzü sergiliyoruz. Kent Boringer ve Aysan markalı ürünlerimizi standımızda sergiliyoruz. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizden büyük teveccüh var. Ayrıca standımızda demo şeflerimiz misafirlerimize ürünlerimizi tattırıyor ve sonrasında yorumlarını alıyoruz, ilgiden memnunuz.” diyen İnan, fuar katılımının hem mevcut müşterilerle ilişkileri güçlendirdiğini hem de yeni iş fırsatları yarattığını vurguladı.

Soyyiğit Group’un Büyüklüğü ve Yayılımı

İnan, firmanın tarihçesi ve faaliyet hacmi hakkında da bilgi verdi: “Soyyiğit Gıda olarak yaklaşık 1960’lardan beri üretim yapıyoruz. %100 yerli sermayeli, aile şirketiyiz. İstanbul ve Edirne’de iki ayrı fabrikada 850 ekip arkadaşıyla çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alıyoruz. İhracatta Amerika’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Azerbaycan’a kadar geniş bir müşteri yelpazemiz var. Yaklaşık 136 ülkeye ihracat yapıyoruz.”

Ürünler Nerelerde Bulunabilir?

“Yurt içinde Migros, File, Carrefour gibi zincir marketlerde ve dönemsel olarak BİM, A101 gibi marketlerde, İstanbul ve diğer bölgelerde ANPA, Çağrı, Bizim Toptan, Metro gibi ulusal ve yerel marketlerde ürünlerimiz satışta” diyen İnan, tüketiciye ulaşmanın grup için öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Gelecek Hedefleri ve İnovasyon

İnan, Kent Boringer ve Aysan markalarıyla gelecek vizyonunu şöyle açıkladı:

“Kent Boringer markamızı inovatif ürünlerimizle Türkiye’nin en yenilikçi markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde özellikle topping sos ve kahve şurubu gibi ürünlerde pazar lideri olmayı planlıyoruz. Aysan Yağ’da ise Türkiye’nin en büyük entegre tesislerinden birine sahibiz. Margarin ve sıvı yağ grubunda yatırımlarımız devam ediyor. Karadeniz’den başlayarak yayılan bir tüketici dalgası oluşturuyoruz ve çok yakın zamanda ürünlerimiz tüm Türkiye’de daha geniş raflarda yer alacak.”

Kent Boringer Pazarlama Müdürü Ceren Demir İnan / Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit / Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş

İhracat ve Yeni İşbirlikleri

“Fuarda Afrika pazarından bu sene birçok ziyaretçimiz oldu. Ayrıca Ortadoğu ve Avrupa pazarlarından da teklifler aldık. Mevcut müşterilerimizin yanında B2B işbirlikleriyle yeni müşteriler portföyümüze katıldı” diyerek uluslararası pazarlara yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Soyyiğit Group’un standı, canlı ve yoğun katılımıyla hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Fuar boyunca ürünlerin tattırılması, demo şef uygulamaları ve yeni işbirlikleri, markanın sektör içindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.