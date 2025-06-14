Halkına seslenen Hamaney, saldırılarda hayatını kaybeden üst düzey komutanlar, bilim insanları ve siviller için taziye dileklerini iletti. “Şehitlerimizin kaybı milletimiz için ağır bir acıdır. Tüm yakınlarına sabır, Allah’tan da merhamet diliyorum” dedi.

Saldırıların İran halkı nezdinde unutulmayacağını belirten Hamaney, “Siyonist rejim hava sahamıza saldırarak büyük bir hata yaptı. İran milleti, şehitlerinin kanını yerde bırakmayacaktır. Bu düşmanca eylemler, onları zor durumda bırakacak” diye konuştu.

Ülke yönetimi ve toplumun tüm kesimlerinin İsrail’e karşı birlik içinde olduğunu dile getiren Hamaney, “Bugün halkımız, siyasi gruplar ve farklı görüşteki kesimler tek yürek olmuş durumda. Herkes bu saldırılara güçlü bir şekilde karşılık verilmesi gerektiği konusunda hemfikir” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin tam teyakkuzda olduğunu vurgulayan Hamaney, “Bu kötü niyetli rejime ağır darbeler vurulacak. Saldırıp işin bittiğini zannetmesinler. Bu savaşın sorumlusu onlardır ve bedelini ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

İran’ın kararlılıkla karşılık vereceğini yineleyen Hamaney, sözlerini şöyle tamamladı: “Milletimiz bize ve silahlı kuvvetlere güveniyor. Allah’ın izniyle bu mücadelede üstün gelecek olan İran İslam Cumhuriyeti olacaktır. Hiçbir gevşekliğe izin verilmeyecek.”