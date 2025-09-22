Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği ve geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan filmden ilk teaser paylaşıldı.

Son dönemin başarılı projelerinde senarist ve oyuncu olarak yer alan Feyyaz Yiğit ile usta oyuncu Haluk Bilginer’in başrollerinde yer aldığı ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ filmi için geri sayım başladı. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın (NuLook Production), ana sponsorluğunu hızlı teslimatın öncü markası Getir’in üstlendiği film 14 Kasım’da vizyonda seyircilerle buluşacak. Gişe rekorları kıran Fransız yapımından uyarlama senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte yazdığı ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ filminin yönetmen koltuğunda da Mert Baykal oturuyor.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerinde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda onlara Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam eşlik ediyor. Şimdiden büyük bir heyecanla beklenen ve geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan filmden ilk teaser yayınlandı. Büyük bir merakla beklenen teaserda Haluk Bilginer’in hayat verdiği Refik ile Feyyaz Yiğit’in canlandırdığı Ferruh karakterlerini beraber bir aynanın önünde görüyoruz. İkili arasında geçen eğlenceli ve komik anlara tanıklık ettiğimiz teaserda herkesi hem çok güldürecek hem de derinden etkileyecek bir dostluk hikayesinin gelişinin ilk sinyalleri veriliyor.

NuLook Production imzasıyla 14 Kasım’da vizyonda olacak ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ filminin ana sponsorluğunu ise siparişleri dakikalar içinde adrese teslim eden hızlı teslimatın öncü markalarından Getir üstleniyor.