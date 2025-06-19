Üreten Kadınlar Yarışması’na katılarak 100 finalist arasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin de ödüllendirildiği etkinlik, panel oturumlarıyla girişimci kadınlara ilham verdi. Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kadın esnafa ve kadın girişimcilere yönelik yeni finansman desteklerini açıklayarak bölgedeki kadın esnafa 50 milyon TL ek kaynak sağlayacaklarını ve kadın girişimci kredisini Türkiye’deki cari faiz oranının 500 baz puan altında uygulayacaklarını duyurdu.

Kadın girişimciliğini desteklemeyi kurumsal öncelik haline getiren Halkbank, Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de düzenlediği Üreten Kadınlar Buluşması ile kadın girişimcilerle bir araya geldi. 19 Haziran Perşembe günü Girne’de gerçekleştirilen buluşmaya; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Sayın Sibel Tatar Hanımefendi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra kamu, akademi ve özel sektörden çok sayıda temsilci ile kadın girişimci katıldı.

Etkinlikte, Üreten Kadınlar Yarışması’na katılarak 100 finalist arasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren kadın girişimcilere ödül takdim edildi. İçim Çağıner Kavuklu liderliğinde kırsaldaki kadın üreticilerin el emeğini ekonomiye kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren Gİ-KA KOOP, Deniz Solyalı başkanlığında tarımsal üretimden ürün işlemesine ve satışa uzanan alanlarda üretim yapan 4K Kadın Kooperatifi ile cam işleme sektöründe yatırımlarıyla öne çıkan Yaprak Özyalçın tarafından kurulan Mosglass başarılarıyla ödüle layık görüldü.

Girne’den yükselen ilham

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren kadın girişimcilere ve kadın esnafa yönelik iki yeni destek müjdesi verdi. Arslan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kadın esnafa daha fazla finansal destek sağlamak adına, Halkbank olarak mevcut plasmanımızı yüzde 100 oranında artırıyor ve kadın esnafa özel ilave 50 milyon TL kaynak ayırıyoruz. Ayrıca kadın girişimci kredimizi, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kadın girişimcilere özel olarak, Türkiye’de uyguladığımız cari faiz oranının 500 baz puan altında sunacağız” dedi.

Aslan, Kadının ekonomik hayattaki varlığının güçlü toplumların temelini oluşturduğunu vurgulayarak; “2021 yılında başlattığımız Üreten Kadınlar Buluşmaları Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde; ‘Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum’ vizyonundan ilhamla, bugün Türkiye’nin en kapsayıcı girişimcilik platformlarından biri olan Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’na dönüşmüştür. Bugün kadınlar, bilgi ve cesaretle girişimlerini hayata geçirmekte; bu girişimler, yarının ekonomisini ve toplum yapısını şekillendirmektedir” dedi. Osman Arslan, “Bu yolculuk, yalnızca kadın girişimcilerin başarılarını görünür kılmakla kalmamış; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmada kadın emeğini destekleyen yapısal bir model de oluşturmuştur” diye konuştu.

Osman Arslan, Türkiye’nin yedi bölgesinde gerçekleştirdikleri Üreten Kadınlar Buluşmaları ile girişimcilik alanındaki katkılarını yaygınlaştırdıklarını belirterek, “2022 yılında bu etkileşim halkasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de dahil ederek önemli bir adım attık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlü girişimci potansiyeline olan inancımızla, buradaki kadın girişimcilerimize ulaşmak bizim için hem sorumluluk hem de bir gönül meselesiydi” dedi.

İlham veren paneller ve networking buluşmaları

Ödül töreninin ardından program, girişimcilik yolculuklarıyla ilham veren kadınların katılımıyla düzenlenen iki ayrı panel oturumuyla devam etti. “İlham Veren Kadınlar” başlığıyla gerçekleşen panelde; Nezihe Filiz Toker (Bone Sante), Deniz Bengül (Nish Coffee) ve Şükrüye Özbilen (Egglin) girişimcilik deneyimlerini paylaştı.

İkinci panelde ise; İçim Çağıner Kavuklu (Acapulco Hotel / GİKAD – Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği), Yaprak Özyalçın (ÖzYalçın Construction) ve Deniz Solyalı (4K Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi) katılımcılara ilham verdi. Networking fırsatı da sağlayan toplantı ile kadın emeğini yücelten çabalar daha geniş bir katılımla görünürlük kazandı.

Kadın girişimciliğine güç veren vizyon

Halkbank, kadın girişimciliğine sunduğu desteği yalnızca finansmanla sınırlı tutmuyor; çok boyutlu ve sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımıyla kadınların üretim gücünü desteklemeye devam ediyor. Üreten Kadınlar Projesi ile bu alandaki çalışmalarına kurumsal bir yapı kazandıran Banka, 2021 yılından bugüne dek 250 bin kadın girişimciye toplam 95,4 milyar TL finansman sağlarken; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren yaklaşık 1000 kadın girişimciye ise; 345 milyon TL tutarında destek verdi. Türkiye’de kadın girişimcilerin kullandığı her üç krediden birinde Halkbank imzasının bulunması, kadın emeğinin ekonomik yaşama katılımını artırma konusundaki kararlılığın en somut göstergesi oldu.

Halkbank; kadın girişimcilerin işletmelerini büyütmeleri, sürdürülebilir başarı yakalamaları ve küresel pazarlara açılmaları için de rehberlik ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Üreten Kadınlar Akademisi MasterClass Eğitim Programı, Kadın Kooperatiflerini Güçlendirme Çalıştayları, İhracatta Kadının İzi Projesi gibi uygulamalarla girişimcilik yolculuğunun her aşamasında kadınlara eşlik ediliyor. Türkiye genelinde yeniden başlatılan Üreten Kadınlar Buluşmaları aracılığıyla yedi bölgede ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadın girişimcilerle bir araya gelinerek yerel potansiyelin daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda BİGE – Bilim Kızlarla Gelecek projesiyle genç kızların STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarına yönlendirilmesi hedeflenerek, geleceğin kadın liderlerine bugünden ilham veriliyor.