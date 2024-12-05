İstanbul’da 1500’ü aşkın gencin katılımıyla gerçekleşen zirvenin açılış konuşmasını yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank olarak, siz gençlerin hayallerini gerçekleştirmeniz için yalnızca finansal destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bilgi, rehberlik ve motivasyonla yanınızda olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayaller kuran ve bu hayalleri gerçeğe dönüştüren insanlar, toplumların kaderini değiştirme gücüne sahiptir” dedi.

Halkbank’ın bu yıl ilkini gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin önde gelen isimlerini gençlerle buluşturan Gençİz Zirvesi’ne; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katılarak gençlere önemli mesajlar verdi.

Geleceğimizin teminatı gençlerle birlikte, yeni ufuklara yelken açmak ve ülkemizin yarınlarını birlikte inşa etmek üzere düzenlenen Halkbank Gençİz Zirvesi’nde; kariyer ve kişisel gelişim, inovasyon ve teknoloji, yapay zekâ ve gençlik, sürdürülebilirlik ile finansal okuryazarlık konularında alanında öncü isimler bilgi ve deneyimlerini paylaşarak; gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulundular.

Gençlerin gücüyle yeni ufuklara

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Banka’nın gençlerin hayallerini gerçekleştirmesi için finansal destek sağlamanın yanı sıra; bilgi, rehberlik ve motivasyonla yanlarında olmayı sorumluluk olarak gördüğünü vurguladı. Osman Arslan, “Halkbank olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hazırlanmış olan Orta Vadeli Ekonomi Programı doğrultusunda girişimcilik kültürünün ülkemizde benimsenmesi için kadın girişimcilerimiz ve genç girişimcilerimiz öncelikli olmak üzere, girişimciliğin her alanına özel finansal destekler sağlıyoruz. Teknolojinin sınırlarının yeniden çizildiği bu dönüşüm sürecinde, ülkemiz küresel arenada güçlü aktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Devletimiz, siz gençlerin kendi işlerini kurmaları, ilerlemeleri ve yerli ekonomiye katkı sağlamaları için çeşitli teşvikler sunmaktadır. THY, KOSGEB, TÜBİTAK, ASELSAN, Teknoparklar ve Kredi Garanti Fonu gibi kurumlar bu alanda gençlere önemli fırsatlar sağlamaktadır. Böylesine güçlü bir ekosistemde, başarısını kanıtlayarak uluslararası arenaya açılmış birçok girişimci gibi sizler de ulusal ve uluslararası başarılara imza atma potansiyeline sahipsiniz” dedi.

Halkbank’tan genç girişimcilere özel destekler ve projeler

Konuşmasında, azmin ve dürüstlüğün önemini vurgulayan Osman Arslan, gençlere; “Hayallerinizden asla vazgeçmeyin, cesur olun ve geleceği şekillendirin. Hayatınızı şekillendirirken dürüstlük, çalışkanlık ve insana hizmet gibi değerlere sıkı sıkıya sarılın. Bu değerler yalnızca sizin kişisel başarınız için değil, topluma bırakacağınız miras için de yol gösterici olacaktır. Hayal gücünüzü, bilginizi ve bu değerlerinizi bir araya getirerek dünyaya bir iz bırakabilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.

Halkbank olarak, girişimcilik kültürünün ülkemizde benimsenmesi için kadın girişimciler ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, girişimciliğin her alanına özel finansal destekler sağladıklarına vurgu yapan ve gelişen teknolojiyi takip ederek değişen koşullara uygun projeler üretmeye özen gösterdiklerini söyleyen Arslan, “2021 yılından bugüne kadar, iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen her yaştan ve eğitim düzeyinden yaklaşık 200 bin genç girişimcimize farklı ihtiyaçları için özel kredi desteğinde bulunduk. Sağladığımız finansal desteklerin yanı sıra; gençlerimizi girişimciliğe teşvik etmek üzere çeşitli projeler de geliştirmekteyiz” dedi.

Genç girişimcilere iki yeni ürün müjdesi: Genç İşi Kredi ve İlk Adım Kredisi

Gençİz Zirvesi’nde Banka’nın teknolojik dönüşümde genç girişimcileri desteklemek için yeni finansal ürünler geliştirdiği söyleyen Arslan, “Bugün sizler için özel olarak hazırladığımız Genç İşi Kredi ve İlk Adım Kredisi adlı iki yeni ürünümüzü buradan ilk kez paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek yeni ürünlerin müjdesini verdi.

Genç İşi Kredi, imalat ve bilişim/yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren, yeni kurulmuş veya işini büyütmek isteyen girişimcilere işletme sermayesi sağlamanın yanı sıra yatırım kararlarını hayata geçirmelerine de destek sağlıyor. Azami 3 ay ödemesiz dönem olmak üzere, toplam 24 ay vade ve 1.000.000 TL’ye kadar kullandırılabilecek bu krediden, 35 yaş altındaki genç girişimciler faydalanabilecek.

İlk Adım Kredisi ise; üniversiteden yeni mezun olmuş, eğitimini aldığı konuda faaliyet göstermek üzere kendi işini kurarak girişimciliğe ilk adımını atmış ya da atmak isteyen gençlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere, toplam 24 ay vade ve 1.000.000 TL’ye kadar kullandırılabilecek bu krediyi, 29 yaş altındaki genç girişimciler kullanabilecek.

Gençİz Zirvesi’nin ilham verici içeriği

Zirveye Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler, alanında uzman isimlerle bire bir etkileşim kurarak kariyer ve kişisel gelişimlerine yönelik önemli fırsatlar elde etti. Dört ana başlıktan oluşan Halkbank Gençİz Zirvesi’nin ilk oturumu olan kariyer ve kişisel gelişim panelinde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ile Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ilham verici konuşmalar gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından; Monster Notebook ve Semruk Games CEO’su İlhan Yılmaz ile Youthall Kurucu Ortağı ve CEO’su Emre Aykan, kariyer ve kişisel gelişim konusundaki deneyimlerini gençlerle paylaştı.

İnovasyon ve Teknoloji oturumunda; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol değerli bilgilerini gençlerle paylaşırken; yapay zekâ ve gençlik oturumunda Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan ve Teknoloji İçerikleri Üreticisi Çiçek Çizmeci gençlerin teknolojiye olan bakış açılarını genişletip, geleceğin fırsatlarına hazırlanmalarına katkı sağladı.

Sürdürülebilirlik oturumunda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Futurebright Group Kurucusu Akan Abdula, Şef Yunus Emre Akkor, Sanatçı ve Akademisyen Fırat Neziroğlu ve Sanatçı Deniz Sağdıç sürdürülebilirlik konusundaki ufuk açıcı konuşmalarıyla zirveye katılım sağladılar.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konuşmasıyla başlayan ve zirvenin son oturumu olan finansal okuryazarlık oturumunda ise; Psikolog ve Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, Finansal Okur Yazarlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk, Eğitim ve Yönetim Danışmanı Hale Güneş ve Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen finansal farkındalığı artırmaya yönelik görüşlerini paylaştılar.

Networking fırsatları ve teknolojik deneyimler

Acun Medya Grup Kurucusu Acun Ilıcalı’nın kapanış konuşması ile son bulan Halkbank Gençİz Zirvesi gençlere; markalar ve mentorlarla bir araya gelme fırsatı sunarak geniş bir networking alanı oluşturdu. Gençler, sektör liderleri ve uzmanlarla bire bir görüşmeler yaparak profesyonel bağlantılarını güçlendirerek, kariyer stantlarında geleceğin liderleri olma yolunda rehberlik aldılar.

Halkbank’ın gençlere yönelik çözüm ve desteklerinin tanıtıldığı özel standı yoğun ilgi görürken; Youthall, Trendyol, Monster, Rise In ve Dof Robotics gibi Türkiye’nin örnek girişimleri de stantlarında deneyimlerini paylaştı. Ayrıca, Halkbank’ın desteklediği ve iş birliği yaptığı girişimcilerin yanı sıra THY, KOSGEB, TÜBİTAK, Teknoparklar ve KGF gibi kuruluşlar da stantlarında gençlerle buluştular.

Gençlerin ilgisini çeken interaktif deneyimler ve teknolojik yeniliklerle dolu bir atmosferi bulunan Halkbank Gençİz Zirvesi’nde sanal gerçeklik oyunları, yapay zekâ sunumları, ödüllü yarışmalar ve çevre temalı projeler büyük ilgi gördü. Dijital etkileşim odalarında Türkiye’nin öne çıkan projelerini inceleyen gençler, enstalasyonlar aracılığıyla sürdürülebilirlik konusundaki son çalışmalara tanıklık etti.