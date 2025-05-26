Türkiye’nin dört bir yanından seçilen 12 yaratıcı girişimci, finale kalan projelerini sadece 50 saniyede jüriye sunarak fark yarattı.

"Asansör konuşması" ilkesine dayanan yarışma formatı, girişimcilerin fikirlerini kısa sürede etkileyici biçimde aktarabilme yeteneğini ölçerken, sahneye çıkan finalistler teknoloji, sürdürülebilirlik, insan kaynakları ve yapay zekâ gibi birçok farklı alanda geliştirdikleri projelerle dikkat çekti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yarışma finalinde yaptığı konuşmada, “87 yıldır üretimi, bilgiyi, emeği ve kalkınmayı destekliyoruz. Girişimcilik, teknoloji çağında katma değerli üretimin anahtarıdır. Jet Luck’ta yer alan her girişimci, karşılaştığı soruna çözüm arayan ve uygulayan vizyoner bir bireydir. Bu fikirler bize umut veriyor,” ifadelerini kullandı.

Girişimcilik Yarışı Nefes Kesti: Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmanın birincisi, görme engelli bireyler için yapay zekâ destekli akıllı gözlük sistemi geliştiren Guiderverse projesiyle Serkan Işıklı oldu. İkinci sırayı, enerji verimliliğini artırmak üzere geliştirilen AI tabanlı batarya teknolojisi IDD ile Yiğitalp Gökmen aldı. Üçüncülük ödülü ise iki farklı girişime paylaştırıldı: Lara Aboulaban, büyük dil modelleriyle işletmelerde veri verimliliği sağlayan SaaS platformu ReLUfy ile; Yasin Karaca ise yapay zekâ destekli gaz algılama sistemi Smellcontrol projesiyle dereceye giren diğer isim oldu.

Finale kalan tüm yarışmacılara maddi ödüllerin yanı sıra, Paraf Puan yüklü debit kartlar hediye edildi. Bu katkılar, Halkbank’ın sadece sahne üzerinde değil, fikirlerin hayata geçmesinde de genç girişimcilerin yanında olduğunu gösterdi.

Alanında Uzman Jüri Kadrosu

Jet Luck 2 yarışmasının seçici kurulu; iş dünyası, kamu ve akademi çevresinden önemli isimlerden oluştu. Jüride Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın yanı sıra, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Limak Holding YKB Ebru Özdemir, TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş ve IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna yer aldı. Değerlendirmeler; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki gibi kriterler doğrultusunda yapıldı.

Türkiye’nin Geleceğine Yön Veren Fikirler

Yarışmada öne çıkan projeler; yapay zekâdan artırılmış gerçekliğe, çevresel sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar pek çok alana dokunuyor. Hem ekonomik katma değer yaratmayı hem de toplumsal fayda sağlamayı hedefleyen girişimciler, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda yenilikçi çözümler sunarak ilham verdiler.

Halkbank’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Jet Luck, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda genç fikirlerin gerçeğe dönüşmesi yolunda güçlü bir adım olmayı sürdürüyor.