Halkbank, Türkiye'yi küçük düşüren açıklamalarının ardından Melek Mosso konserinin sponsorluğundan geri çekildiğini açıkladı. Kamuoyunun tepkisini çeken konuşmasıyla gündeme gelen Melek Mosso, Halkbank'ın kendisi hakkındaki kararından sonra geri adım atarak özür diledi.

Mosso'nun özür açıklaması şöyle:

OLAYIN GEÇMİŞİNİ HATIRLAYALIM

Melek Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim." demişti.

Mosso öte yandan sosyal medya hesabından AK Parti'ye oy veren kadınlara sinkaflı küfreden kadının fotoğrafını paylaşarak, "idölüm" ifadelerini kullandı.

"ESPİRİM AMACINI AŞMIŞ"

Gelen yorumlara dayanamayan şarkıcı Instagram hesabından sessizliğini bozdu. Seçim dönemi yaptığı paylaşımı hatırlatılarak eleştirilen Mosso, "'Seçim kombini' diyerek yaptığım esprimin amacını aşmış olma durumundan dolayı birbirini bu kadar seven bir toplumun karşı karşıya geliyor olması çok üzücü. Amacımın kimseyi üzmek ya da ayrıştırmayı tetiklemek olmadığını beni tanıyan herkes bilir, tanımayanlara da ben, açık yüreklilikle ifade edeyim; öyle biri değilim ve yaşananlardan dolayı üzgünüm. Çünkü ben, işin sahibi hangi parti, dinleyen kitlenin siyasi düşüncesi ne diye düşünmeden şarkı söylemek isteyen biriyim. Öyle de yoluma devam etmek istiyorum" dedi.