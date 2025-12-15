Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada çocuklara yönelik hizmetlerin Bakanlığın öncelikli alanları arasında yer aldığını belirterek, SED programı aracılığıyla çocukların ailelerinin yanında ve kendi sosyal çevreleri içinde desteklendiğini vurguladı. Bu yaklaşımın, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Aile Odaklı Sosyal Hizmet Vurgusu

Çocukların aile ortamında büyümesinin toplumsal değerlerin korunması açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Göktaş, “Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

SED ile Eğitim ve Sosyal Destek

SED programı kapsamında yapılan ödemelerin, çocukların eğitim giderlerinin karşılanması ve sosyal açıdan desteklenmesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Bakan Göktaş, Aralık ayına ilişkin ödemelerin tamamlandığını ve toplam tutarın 1 milyar 473 milyon lira olduğunu açıkladı.