Karşılaşmanın ilk yarısında oyuncular arasında yaşanan gerginlik sırasında hakem Iván Barton’ın kolundaki saatinin yere düştüğü görüldü. Pozisyonun hemen ardından topa yakın bölgede bulunan Galarza, yerdeki saati alarak bir süre bileğinde taşıdı.

Bu görüntüler, sosyal medyada “hakemin saatini çaldı” şeklinde yorumlanarak hızla yayıldı. Ancak maç kayıtlarının incelenmesi, olayın iddia edildiği gibi bir hırsızlık olmadığını ortaya koydu.

Görüntülere göre Galarza, bulduğu saati birkaç dakika sonra hakem Barton’a geri teslim etti. Hakemin de oyuncuya herhangi bir disiplin cezası vermediği ve oyunun normal şekilde devam ettiği belirtildi.

Mücadelede Paraguay’ın Türkiye karşısında elde ettiği 1-0’lık galibiyette golü atan isim olan Galarza, maç sonrası performansından çok bu olayla gündeme geldi.

Yayıncı kuruluşta yorum yapan eski Alman hakem Patrick Ittrich ise pozisyona ilişkin şaşkınlığını dile getirerek, “Bir futbolcunun neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Olay, Dünya Kupası’nda sahadaki anların sosyal medyada nasıl hızla yanlış algılanabildiğini bir kez daha gösterdi.