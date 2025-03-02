Zirvede Ukrayna'da olası bir ateşkes ve barış antlaşmasının şartlarının ele alındığını belirten Fidan, "Umarım hemen ateşkes olur, arkasından da kalıcı bir barış antlaşması sağlanır. Bunu mür. Bunu m\xfcmkür. Bunu m\xfcmk\xfcn kılacak unsurlar konusunda farklı ü \xfclkelerin farklı fikirleri var. Ancak bizim ö fikirleri var. Ancak bizim \xf6nceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, barışın kaybedeni olmayacağıdır" dedi.

Bakan Fidan, zirvenin öBakan Fidan, zirvenin \xf6nemine dikkat çBakan Fidan, zirvenin \xf6nemine dikkat \xe7ekerek, "Toplantıya 17 üya 17 \xfclke, Avrupa Birliği ve Kanada katıldı. Kompozisyon itibariyle ABD dışındaki NATO ündaki NATO \xfclkeleri ve Avrupa Birliği temsilcileri buradaydı" ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki barış antlaşmasının şekillendirilmesi ve Avrupa'nın gün g\xfcvenlik yapısının yeniden dizayn edilmesi gibi konuların masaya yatırıldığını belirten Fidan, özellikle ABD'nin son haftalarda izlediği politikaların Avrupa Birliği içi i\xe7erisinde farklı gö g\xf6rü g\xf6r\xfcşlerin ortaya çlerin ortaya \xe7ıkmasına neden olduğuna dikkat çuna dikkat \xe7ekti.

Fidan, Avrupalı liderlerin bu konuda teknik ekiplerini gö liderlerin bu konuda teknik ekiplerini g\xf6revlendirdiğini ve gelecekte daha sık toplantılar yapılmasının ön \xf6ngön \xf6ng\xf6rün \xf6ng\xf6r\xfcldün \xf6ng\xf6r\xfcld\xfcnün \xf6ng\xf6r\xfcld\xfcn\xfc belirterek, "Şu ana kadar genellikle altı ayda bir gerç ayda bir ger\xe7ekleşen bu tüen bu t\xfcr zirvelerin artık iki haftada bir ya da ük iki haftada bir ya da \xfcçk iki haftada bir ya da \xfc\xe7 haftada bir yapılması gü g\xfcndemde" dedi.

ABD'nin Ukrayna konusundaki yeni politikalarının Avrupa'daki liderler arasında soru işaretleri oluşturduğuna vurgu yapan Bakan Fidan, "Biz de bu tartışmaları yakından takip ediyoruz. Öndan takip ediyoruz. \xd6zellikle Ukrayna'da sağlanacak bir barış antlaşmasının Avrupa'nın yeni bir gün yeni bir g\xfcvenlik mimarisine kavuşmasını sağlayıp sağlamayacağını hep birlikte gö hep birlikte g\xf6receğiz" diye konuştu.

Son olarak Bakan Fidan, TüSon olarak Bakan Fidan, T\xfcrkiye'nin böSon olarak Bakan Fidan, T\xfcrkiye'nin b\xf6lge barışı ve gü ve g\xfcvenliği konusundaki öi konusundaki \xf6nemli rolüi konusundaki \xf6nemli rol\xfcnüi konusundaki \xf6nemli rol\xfcn\xfc vurgulayarak, diplomatik temasların sün s\xfcreceğini ve çini ve \xe7öini ve \xe7\xf6züini ve \xe7\xf6z\xfcm yollarının geliştirilmeye devam edeceğini belirtti.