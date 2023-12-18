Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Blinken ile Bakan Fidan’ın yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları ele aldıkları aktarıldı. Açıklamada, “İkili, Gazze'ye yönelik insani yardımın hızının ve ölçeğinin arttırılmasına vurgu yaparak, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin görüşmelerini sürdürdü. Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca İsveç'in NATO üyeliğinin bir an önce onaylanmasının önemini de ele aldılar” denildi.

