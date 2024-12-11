Selvi'nin yazısına göre, İsrail'in Suriye'deki rejim hedeflerine yönelik yaptığı saldırılarda, silah depoları, füze merkezleri ve savaş uçaklarının bulunduğu üsler özellikle hedef alınıyor. Ancak bu hedefler, Suriye muhalefeti tarafından bile bilinmiyor. Peki, İsrail bu kadar hassas bilgilere nasıl ulaştı?

Esed’in Kaçışının Ardında İsrail'e Verilen Liste Mi Var?

Selvi, İsrail'in bu bilgileri nereden aldığını sorgularken, dikkat çeken bir iddiada bulundu: "İsrail, sadece istihbarat devleti olmasının ötesinde, Esed’in kaçış sürecinde önemli bir anlaşma yapmış olabilir." Güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Esed, uçağının vurulmaması ve hava sahasında herhangi bir engelle karşılaşmaması karşılığında, rejimin kritik askeri hedeflerinin yer aldığı listeyi İsrail’e vermiş. İsrail bu güvenceyi almasının ardından Esed’in kaçışına izin vermiş.

Selvi yazısında: "Peki İsrail nereleri vuruyor? İsrail, rejimin silah depolarını, füze başlıklarının olduğu merkezleri ve savaş uçaklarını vuruyor. Suriye muhalefeti 13 yıldır rejimle savaş halinde. Suriyeli muhalefetinin içinde Suriye ordusunda, istihbaratında görev yapmış komutanlar var. Ama İsrail’in vurduğu silah depolarının, füze merkezlerinin ve savaş uçaklarının olduğu yerleri Suriyeli muhalefet bile bilmiyor. Peki İsrail bunu nereden biliyor?" ifadelerini kullandı.

Esed'in Kaçışı ve Ülkesini Satması

Esed, Suriye'deki savaşın en zor dönemlerinde ülkesini terk ederken, bir anlamda stratejik hedeflerin bilgilerini de İsrail’e teslim etmiş oldu. Bu durum, Esed’in ülkesini bir kez daha satmış olduğu şeklinde yorumlanıyor. İsrail’in Suriye rejimine yönelik saldırılarının, Esed’in kaçışıyla doğrudan bağlantılı olduğu ve bu bilgilerin, bölgedeki askeri dinamikleri yeniden şekillendirdiği ifade ediliyor.