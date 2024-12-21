Borsa İstanbul’da Sert Düşüş

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,96’lık düşüşle 9.724,50 puandan kapatarak yatırımcılarına kaybettirdi. Endeks, haftalık bazda 9.699,85 puan ile en düşük, 10.157,77 puan ile en yüksek seviyelerini gördü.

Altın Fiyatlarında Geri Çekilme

Altın piyasasında da düşüş trendi etkili oldu. Kapalıçarşı'da:

Gram altın , yüzde 1,14 değer kaybıyla 2.959 TL’ye geriledi.

, yüzde 1,14 değer kaybıyla 2.959 TL’ye geriledi. Cumhuriyet altını , yüzde 1,12 düşüşle 20.075 TL oldu.

, yüzde 1,12 düşüşle 20.075 TL oldu. Çeyrek altın, yüzde 1,08 azalarak 4.956 TL’den işlem gördü.

Dolar Yükseldi, Euro Değer Kaybetti

Döviz kurlarında ise farklı bir tablo yaşandı:

ABD doları , yüzde 0,69 değer kazanarak 35,19 TL’ye yükseldi.

, yüzde 0,69 değer kazanarak 35,19 TL’ye yükseldi. Euro, yüzde 0,26 düşüşle 36,65 TL’ye geriledi.

Fonlarda Değer Kaybı

Yatırım fonları ve emeklilik fonları haftayı negatif bir performansla kapattı:

Yatırım fonları , yüzde 0,45 düşüş yaşadı.

, yüzde 0,45 düşüş yaşadı. Emeklilik fonları, yüzde 0,82 değer kaybetti.

Haftanın Yıldızı: Para Piyasası Fonları

Haftanın en kazançlı yatırım aracı ise yüzde 0,93 getiri ile para piyasası fonları oldu.

Genel Değerlendirme

Bu hafta yatırım araçlarında genel bir dalgalanma yaşanırken, dövizde dolar öne çıktı, altın ve euro değer kaybetti. Borsa ise sert bir düşüşle haftayı tamamladı. Yatırımcıların, piyasalardaki belirsizliği göz önünde bulundurarak temkinli adımlar atması önem taşıyor.