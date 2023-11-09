Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, haftalık çalışma saatini 37.5 saate düşürülmesi teklifinin Meclis'e sunulduğunu belirtti.

Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haftalık çalışma saatini 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi teklifinin muhalefet tarafından Meclis'e sunulduğunu ifade etti.

"MUHALEFET TARAFINDAN GELDİĞİ İÇİN ZOR"

Ancak SGK Başuzmanı Karakaş, teklifin muhalefetten geldiği için iktidar tarafından kabul edilmeme ihtimalini vurguladı.

Karakaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"TBMM'ye yeni verilen Kanun Teklifiyle; Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi öngörülmektedir. YASALAŞIR MI? TBMM komisyonlarına kadar geldi Ancak MUHALEFET TARAFINDAN VERİLDİĞİNDEN MAALESEF ZOR....."