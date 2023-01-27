Osmanlı Devleti’nin kurulduğunun dünyaya ilan edildiği camide anma programı

Dursun Fakih Hazretleri tarafından ilk hutbe okunarak Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun dünyaya ilan edildiği Karacaşehir Camii, her yıl 27 Ocak tarihinde ecdadı anma törenine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da Eskişehir Ertuğrul Gazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 724’üncü yıl dönümü kutlanırken, 724 yıl önce devletin kurulduğunu ilan eden hutbe temsili olarak yeniden okundu.

Cuma gününe denk gelen kuruluş yıl dönümü vatandaşların yüzünü güldürürken, cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu. Cuma hutbesinde devlet büyükleri hayır ve dualarla anıldı. Namaz sonrası hazırlanan ikramlar hayır amacıyla vatandaşlara sunuldu.

"Yörükler var olduğu müddetçe Anadolu Türk yurdu olmaya devam edecek"

Bu kutlamalarla atalarımıza olan sevgi ve bilincin gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyleyen Eskişehir Ertuğrul Gazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Yörük Beyi Halil Türkan, “Büyük Selçuklu Devleti Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır. Onların sayesinde Osmanlı Devleti kurulmuştur. Biz bu cihan devletinin 724’üncü kuruluş yılını kutluyoruz bu sene. Osmanlı da, Selçuklu da, Atatürk de bizim ecdadımızdır, hepsini saygıyla anıyoruz. Yörükler var olduğu müddetçe Anadolu Türk yurdu olmaya devam edecektir, kimsesin şüphesi olmasın” dedi.

"Tarihine sahip çıkmayan milletler geleceği asla göremezler"

Eskişehir Ertuğrul Gazi Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Fadime Uzun ise Eskişehir’in tarih sahnesinde çok önemli bir yeri olduğunu ve tarihi yönden öne çıkması gerektiğini söyledi. Dernek olarak temel hedeflerinin Türk tarihini gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyleyen Uzun, “Biz Yörük Türkmenler olarak Türk tarihini ve Türk Kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz. Tarihine sahip çıkmayan milletler geleceği asla göremezler, onların geleceğini başka devletler çizer ve yok olmaya mahkûm olurlar. Onun için biz, tarihimize sahip çıkmak adına Osmanlı Devletinin kuruluş merkezi olan Karacaşehir Camii önündeyiz. Bu yıl kutlamaların Cuma gününe denk gelmesi bizi çok mutlu etti. Namaz kılındı, temsili hutbe ve mevlit okundu. Umarım gelecek nesiller de bu kutlamaları sürdürür ve tarihini unutmazlar” şeklinde konuştu.

"Atalarımızı unutmamalı ve örnek almalıyız”

Kutlamayla ilgili düşüncelerini dile getiren Karacaşehir Camii imamı Muhammet Yavuz da, “Allah’a şükürler olsun böyle bir kültür devam ettiriliyor. Atatürk’ün öğütlediği gibi geçmişimizden ders alıp geleceğimizi düzgün planlamalıyız, geçmişimizden ne kadar ibret alırsak tarih o kadar az tekerrür eder. Bu sebeple bugün kuruluş hutbesini kutladığımız Osmanlı Devleti gibi, atalarımızı unutmamalı ve örnek almalıyız” ifadelerini kullandı.

Her yıl düzenlenen bu kutlama etkinliğine ilk kez katıldığını söyleyen vatandaş İsmail Gümüş, “Kendimi Osmanlı’nın kuruluş yıl dönümüne gitmiş gibi hissediyorum” dedi.