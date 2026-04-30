Açlık sınırı 34,6 bin TL’ye çıktı

TÜRK-İŞ’in hesaplamasına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 34.586,86 TL olarak belirlendi. Mart ayında bu rakam 32.792 TL seviyesindeydi.

Yoksulluk sınırı 112,7 bin TL’yi geçti

Gıda harcamalarının yanı sıra kira, fatura, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu giderleri kapsayan yoksulluk sınırı ise 112.660,80 TL’ye yükseldi. Böylece yoksulluk sınırı, mevcut asgari ücretin yaklaşık dört katına ulaştı.

Bekâr çalışanın yaşam maliyeti 44,8 bin TL

Tek başına yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 44.802,03 TL olarak hesaplandı. Bu tutar, asgari ücretle geçinen bir çalışanın bütçesinde ciddi bir açık oluştuğunu ortaya koydu.

Mutfak enflasyonu yüzde 5,47 arttı

Araştırmaya göre Nisan ayında mutfak enflasyonu aylık bazda yüzde 5,47 artış gösterdi. Yıllık artış yüzde 43,90 olurken, yılın ilk dört ayındaki toplam yükseliş yüzde 14,74 seviyesine ulaştı.

Gıda fiyatlarında dikkat çeken değişimler

Raporda bazı temel gıda gruplarındaki fiyat hareketleri de yer aldı:

Ekmek fiyatı: Ankara’da 200 gram ekmek %14,5 artışla 17,50 TL oldu

Ayçiçek yağı ve margarin başta olmak üzere artış görüldü

Et ürünleri: Sınırlı gerileme kaydedildi

Tavuk ve yumurta: Fiyatlarda düşüş yaşandı

Sebze-meyve: Sebze fiyatları gerilerken meyvede artış görüldü

Ortalama sebze kilogram fiyatı 102,35 TL, meyve kilogram fiyatı ise 131,50 TL olarak hesaplandı.

Asgari ücretle fark büyüyor

TÜRK-İŞ, gelirlerin özellikle tek maaşa dayalı hanelerde temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını vurguladı. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki farkın 16 bin TL’yi aştığı, yaşam maliyetiyle gelir arasındaki makasın ise giderek açıldığı belirtildi.