Edinilen bilgilere göre, Gürsel Tekin öncülüğündeki heyet tarafından hazırlanan liste, Zeki Şen, Erkan Narsap ve Ferhat İşçimen’in imzalarıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Listedeki isimlerin, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girişine izin verilmesi talep edildi.

Söz konusu listede Serkan Uzun, İsmail Atakan Altun, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez, Cihan Sarıtunç, Taner Bozkaya, Eyüp Yılmaz, Koray Göbel, Ahmet Nursoy, Kurtuluş Uygur, Alim Şahin, Emin Kan, Serdar Fırat, Kamil Yılmaz, Doğukan Kılıç, Servet Mirhan İşçimen, Mehmet Şıldır, Selçuk Narsap, Ömer Kaya, Turan Özdemir, Abdulkadir Sezgin, Özgür Çelik, Cüneyt Çobanlar, Süleyman Bayraktutan, Duran Acar, Atakan Demirci, Mithat Şahin, Zeynel Kızılkaya, Mustafa Aydemir, Nadir Arslan ve Tolga Çobanoğlu bulunuyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan bu gelişme, parti içindeki yönetim krizinin derinleştiği yorumlarına yol açtı. Tekin’in çağrı heyetiyle birlikte binaya ne zaman gireceği ve parti yönetiminin bu girişime nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.