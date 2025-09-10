Türkiye’nin toplam ihracatı ocak-ağustos döneminde yüzde 4,3 artışla 178,1 milyar dolara çıkarken, Almanya pazarındaki büyüme ülke ekonomisine moral verdi. Almanya’yı yaklaşık 9 milyar dolarla Birleşik Krallık, 8,5 milyar dolarla ABD, 8,2 milyar dolarla İtalya ve 6,8 milyar dolarla İspanya izledi.

Otomotiv Endüstrisi Liderliği Bırakmadı

Almanya’ya yapılan ihracatta aslan payı yine otomotiv endüstrisinin oldu. Bu sektör yılın ilk sekiz ayında 4,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi ve geçen yıla göre 1,2 milyar dolarlık artış yakaladı.

Hazır giyim ve konfeksiyon 1,9 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, demir ve demir dışı metaller 1 milyar dolarlık dış satımla üçüncü oldu. Elektrik-elektronik sektörü 894,4 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri ise 871,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Artış oranları bakımından otomotiv sektörünü, 59 milyon dolarlık artışla demir ve demir dışı metaller, 48,6 milyon dolarlık artışla iklimlendirme sanayisi ve 46 milyon dolarlık artışla kimyevi maddeler takip etti.

İhracatın Merkezi İstanbul

Bölgesel dağılımda İstanbul 5,1 milyar dolarlık ihracatla başı çekerken, Bursa 1,7 milyar dolar, Kocaeli 1,6 milyar dolar, İzmir 954,3 milyon dolar ve Ankara 674,9 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Ekonomistler, Almanya’ya ihracatta yaşanan bu yükselişin hem sanayi üretimindeki toparlanmayı hem de Avrupa pazarındaki talep artışını gösterdiğini belirtiyor. Otomotiv ve sanayi sektörlerindeki güçlü performansın yılın geri kalanında da ihracat rakamlarını yukarı çekmesi bekleniyor.