Tekin, suskunluklarının partinin kurumsal kimliğine saygıdan kaynaklandığını belirterek, aksi takdirde hukuksal yollara başvuracağını söyledi.

Tekin’in açıklaması, Özgür Çelik ve yönetiminin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından geldi. Mahkeme kararıyla çağrı heyeti olarak göreve başladıklarını ifade eden Tekin, partisinin tabanına ve örgütüne teşekkür etti; aynı zamanda “yalan yanlış, iftira” diye nitelendirdiği haberlere karşı net cevaplar vereceğini kaydetti.

“Biz hırsızlık yapmayız, milletin malına el uzatmayız”

Tekin, açıklamasında kendisi ve görevlendirilen heyetin “hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa” bulaşan kişiler olmadığını vurguladı. Medyadaki bazı haberlere, “üç kuruş paraya satılarak insanları infaz etme” suçlamasını yöneltti ve paralı troller ile bazı gazetecileri hedef aldı. Bu iddiaların tamamını kamuoyu önünde çürütmek istediğini belirtti; televizyon ve yazılı yayınlara çağrıda bulundu.

Yayın daveti ve hukuki uyarı

Tekin, daha önce yaptıkları çağrılara yanıt gelmediğini söyleyerek “En kısa süre içerisinde söz hakkımı kullandırmazsanız hukuksal haklarımı aramak zorunda kalacağım” uyarısında bulundu. Yayınlara çıkartılmamakla suçladığı kanalların, kendilerini kamuoyuna doğru anlatma imkânından mahrum bıraktığını ileri sürdü.

Siyasi ve hukuki arka plan

CHP İstanbul’daki gelişme, 8 Ekim 2023’teki il kongresine ilişkin açılan dava ve sonrasında verilen tedbir kararlarıyla başlayan süreçle bağlantılı olarak ele alınıyor. Mahkeme kararları, partinin İstanbul örgütünde tartışmalara yol açarken, genel merkezden ve çeşitli siyasi aktörlerden de tepkiler geldi. Gürsel Tekin’in ataması ve sonrasındaki açıklamaları, hem parti içi dengeler hem de medyanın rolü bakımından tartışma yaratmaya devam ediyor.

Ne değişecek?

Tekin’in medyaya yaptığı çağrıya hangi kanalların yanıt vereceği ve partinin iç denetimiyle ilgili süreçlerin nasıl ilerleyeceği, önümüzdeki günlerde partinin merkez organları, hukuk yolları ve yayın kuruluşlarının tutumuna göre şekillenecek. Tekin’in “her şeyi gözlerinizin içine bakarak söyleyeceğim” sözleri, ilerleyen süreçte yeni açıklamalar ve olası hukuki adımların habercisi olarak okunuyor.