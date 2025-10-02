Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742.687 adede ulaştı.

SUV modeller, pazarın yıldızı oldu. Yılın ilk 9 ayında 465.791 adet SUV satışı gerçekleşirken, bu modeller pazardan yüzde 62,7 pay aldı. SUV’ları yüzde 22,3 ile sedan modeller ve yüzde 14,1 ile sportif H/B kasa tipleri takip etti.

Segment bazında ağırlık ise B ve C segmentinde. Toplam pazarın yüzde 82,3’ü düşük vergi oranına sahip bu segmentlerdeki araçlardan oluştu. Özellikle C segmenti otomobiller 416.257 adet satış ve yüzde 56 pazar payı ile liderliği elinde tutarken, B segmenti otomobiller 191.817 adet ve yüzde 25,8 pay ile ikinci sırada yer aldı.

Motor tipi açısından dikkat çeken değişim, otomatik-dizel araçlara olan talebin düşmesi ve hibrit modellere yönelimin artması oldu. Eylül 2025 verilerine göre:

ODMD uzmanları, “SUV’lar hem şehir içi kullanım hem de konfor açısından tüketici tercihlerinde öne çıkıyor. Elektrikli ve hibrit modellerdeki yükseliş ise çevreci ve ekonomik trendlerin etkisini gösteriyor” yorumunu yaptı.