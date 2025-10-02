Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742.687 adede ulaştı.

SUV modeller, pazarın yıldızı oldu. Yılın ilk 9 ayında 465.791 adet SUV satışı gerçekleşirken, bu modeller pazardan yüzde 62,7 pay aldı. SUV’ları yüzde 22,3 ile sedan modeller ve yüzde 14,1 ile sportif H/B kasa tipleri takip etti.

Segment bazında ağırlık ise B ve C segmentinde. Toplam pazarın yüzde 82,3’ü düşük vergi oranına sahip bu segmentlerdeki araçlardan oluştu. Özellikle C segmenti otomobiller 416.257 adet satış ve yüzde 56 pazar payı ile liderliği elinde tutarken, B segmenti otomobiller 191.817 adet ve yüzde 25,8 pay ile ikinci sırada yer aldı.

Motor tipi açısından dikkat çeken değişim, otomatik-dizel araçlara olan talebin düşmesi ve hibrit modellere yönelimin artması oldu. Eylül 2025 verilerine göre:

Benzinli otomobiller: yüzde 46,6 pazar payı

Hibrit otomobiller: yüzde 26,7 pazar payı

Elektrikli otomobiller: yüzde 18 pay

Dizel otomobiller: yüzde 7,9 pay

Otogazlı otomobiller: yüzde 0,8 pay

ODMD uzmanları, “SUV’lar hem şehir içi kullanım hem de konfor açısından tüketici tercihlerinde öne çıkıyor. Elektrikli ve hibrit modellerdeki yükseliş ise çevreci ve ekonomik trendlerin etkisini gösteriyor” yorumunu yaptı.