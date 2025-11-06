CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, partinin banka hesaplarına erişim için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Daha önce CHP İstanbul İl Örgütü, biri olağanüstü diğeri olağan olmak üzere iki kongre düzenlemiş, her iki seçimde de Özgür Çelik il başkanlığına seçilmişti. Ancak CHP Genel Merkezi’nin mahkemenin kayyum atama kararına yaptığı itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Böylece Tekin’in görevi hukuken devam etmişti.

Bu gelişmelerin ardından, Halk TV’nin haberine göre Gürsel Tekin, bugün partinin banka hesaplarına erişim talebiyle bankaya başvurdu.

Bankanın, Tekin’in başvurusu üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bir yazı gönderdiği öğrenildi. Söz konusu yazıda, mahkemenin Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum olarak atadığı, ancak son kongrede Özgür Çelik’in yeniden başkan seçildiği belirtildi. Banka, iki tarafın farklı taleplerde bulunması nedeniyle mahkemeden talimatlandırma talebi istedi.

Yargı süreci devam ederken, mahkemenin vereceği yeni kararın CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın mali yönetimi açısından belirleyici olması bekleniyor.