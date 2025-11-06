Yüksek Tansiyon Düşüyor: İçeride ve Dışarıda Ilıman Gelişmeler

Yurtiçinde siyaset ve ekonomide yaşanan gelişmeler, yurtdışında ise ABD–Çin ticaret savaşında gözlenen yumuşama, küresel ölçekte krizlerin dalga boyunu düşürüyor.

Türkiye’de terörün azalması, Demirtaş’ın tahliye beklentileri, savunma sanayindeki hareketlilik ve enflasyondaki gerileme iç dinamikleri olumlu yönde etkilerken; dışarıda ABD’nin Çin’e daha ılımlı yaklaşımı, Pakistan–Hindistan arasındaki gerilimin yumuşaması ve küresel kriz noktalarında yaşanan ılıman gelişmeler, genel olarak dünya gündeminde tansiyonu düşürüyor.

Ekovitrin Kasım Sayısı Kapak Konusu: Dijitalleşen Finansın Yeni Yüzü TAMİ

Finans dünyasında dijital dönüşümün öncüsü: TAMİ!

Ekovitrin Kasım sayısının kapak konusu, Türkiye’de hızla büyüyen dijital finans ekosisteminin güçlü temsilcilerinden Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri (TAMİ) oldu.

TAMİ Genel Müdürü Melda Çetin, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda, ödeme sistemlerinde dijitalleşmenin sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda güven, hız ve kolaylık temelli bir dönüşüm olduğunu vurguladı.

Çetin, TAMİ’nin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Dijitalleşme, finansal işlemleri herkes için daha erişilebilir, şeffaf ve güvenli hale getiriyor. TAMİ olarak hedefimiz, kullanıcıların ödeme alışkanlıklarını daha verimli, akıllı ve güvenli hale getirmek.”

Lojistikte Risklere Karşı Savunma Kalkanı: Dönüşüm

Bu ayın bir diğer önemli dosyası lojistik sektörü.

Ekovitrin, “Lojistikte Risklere Karşı Savunma Kalkanı: Dönüşüm” başlığıyla hazırladığı dosyada, mal ve hizmet taşımacılığından dijitalleşmeye, otomotivden depolamaya kadar pek çok konuyu ele aldı.

Ekim ayında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kıran Türkiye, bu ay düzenlenecek Logitrans Fuarı ile lojistikteki gücünü pekiştirmeye hazırlanıyor.

Sigorta ve Finans Sektörü Ekonomiye Güç Katıyor

Beklentilerin üzerinde büyüyen sigorta sektörü, Türkiye Sigorta ve Katılım Emeklilik gibi firmalarla fon büyüklüğünü artırıyor. BES yatırımlarının hacmi genişlerken, MHR GYO’nun sigorta güvenceli konut projesi QFlats, gayrimenkul sektöründe dikkat çekici bir iş modeli sunuyor.

Ayrıca Türk bankaları yurtdışı kaynak temininde ve kârlılıkta güçlü bir performans sergilerken, Borsa İstanbul da uluslararası yatırımlarıyla adını sınır ötesine taşıyor.

İAÜ’lü Akademisyenlerden Gündeme Analitik Bakış

Ekovitrin, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) akademisyenlerinin küresel gelişmelere ilişkin analizlerine de yer verdi:

Prof. Dr. Tarık Oğuzlu , “ABD–Çin ticaret savaşında ipler kimin elinde?” sorusuna yanıt aradı.

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca , Filistin’deki çatışmaların Netanyahu’nun siyasi geleceğiyle bağlantılı olduğunu değerlendirdi.

Yeliz Albayrak , ABD–Çin ilişkilerinin küresel dengelere etkisini analiz etti.

Dr. Canan Tercan , Trump’ın din temelli MAGA ideolojisini mercek altına aldı.

Doç. Dr. M. Cem Oğultürk, Rusya’ya yönelik yaptırımların Putin’i geri adım attıramadığını yazdı.

Yazarlar Gündemi Yorumluyor

Ekovitrin yazar kadrosu bu ay da gündemin nabzını tuttu:

Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata , “Türkiye’de Keyfî Zamlar Ne Zaman Duracak?” başlıklı yazısında enflasyon ve fiyat istikrarını değerlendirdi.

Dr. Salim Çam , “Sürdürülebilirliğin Getirdiği Yeni Kâr Bölgeleri”yle geleceğin kârlı alanlarını inceledi.

Sedat Yılmaz, “Ata Yadigârı Kıbrıs’a Sahip Çıkalım!” başlıklı makalesinde Kıbrıs’ın stratejik önemine değindi.

Lojistikte Türkiye’nin Bölgesel Gücü

Lojistik dosyasına katkı sunan uzmanlar:

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin , “Lojistik Hizmet İhracatının Stratejik Sektörü” başlıklı yazısında Türkiye’nin transit ülke avantajını anlattı.

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş , lojistiğin askeri anlamdan ticari tanıma evrilen sürecini kaleme aldı.

Atilla Yıldıztekin, İlker Altun, Gülaçtı Şen, Dr. Gültekin Altuntaş ve Oruç Kaya da lojistiğin geleceğini farklı boyutlarıyla değerlendirdi.

Ekonominin Değişen Dinamikleri ve Dijital Dönüşüm

Ekovitrin yazarlarından Tuba Saraçoğlu, “Ekonominin Değişen Dinamikleri, Yeni Bloklar ve Dijital Dönüşüm” başlıklı yazısında küresel ticaretin yeni yönlerini ele aldı.

Nihat Bingöl, “Yapay Zekânın Gölgesi: İstihdam Krizi” ile iş dünyasındaki dönüşüme dikkat çekerken,

Av. Ahmet Burak Yalçın, “Ecrimisil Tazminatı Davası” hakkında bilinmeyenleri paylaştı.

Tümay Mercan ise “Hayat Plazada ve Sokakta Farklıdır” başlıklı yazısında tüketici güvenliğini yorumladı.

Ekovitrin Kasım Sayısı Raflarda ve Dijitalde!

Ekonomi, siyaset, dış politika ve teknoloji ekseninde dolu dolu bir içerikle hazırlanan Ekovitrin Kasım sayısı; raflarda ve dijital platformlarda yerini aldı.

Hadiseleri daha iyi değerlendirmek için Ekovitrin’i izlemeye devam edin!