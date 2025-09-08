Polis ablukası sabah saatlerinden beri sürüyor

CHP’lilerin il binasında toplanma çağrısının ardından dün akşam saatlerinden itibaren binanın bulunduğu bölge polis bariyerleriyle çevrildi. İstanbul Valiliği Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde üç gün süreyle eylem yasağı ilan etmişti. Bu sabah da CHP binası önünde gerginlik devam etti.

Tekin: “Aile içi bir mesele, kargaşa olmayacak”

Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, sabah saatlerinde basına yaptığı açıklamalarda “Bugün babaevine gideceğiz, herkesi çatlatacağız” diyerek binaya gireceğini duyurmuştu. Daha sonra yaptığı ikinci açıklamada ise, “12:30-13:00 gibi basın toplantısı yapacağız, ardından sorunsuz şekilde il binamıza gideceğiz” dedi. Tekin, içeride bulunan vekillerle de uzlaşma mesajı vererek “Biz aynı ailenin mensubuyuz, bir sıkıntı olmaz” ifadelerini kullandı.

İl Başkanlığı'na gelen Tekin Yaptığı Açıklamalarda Şunları söyledi:

"Biz kayyum değiliz. bizi CHP’liler önerdi. Kayyum Esenyurt'ta, kayyum Şişli'de...Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bana CHP’liler tepki göstermiyor, kimlerin tepki gösterdiğini biliyorum.

Altı, yedi gün öncede binaya girebilirdik, arkadaşlarımızla sorunları çözmek için temastaydık. Benim ve arkadaşlarımın görevi provokasyona gelmek değil. Önümüzdeki günlerde bizim de söyleyecek kelamımız var. Sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Bizim alın terimiz var."

Birileri CHP’yi parçalamak isteyebilir, biz CHP’nin birliğini korumak için çalışacağız. Yarın Özgür Özel’le sorunları çözmek için oturup çalışırız. Allah iftiradan, yalandan korusun. Daha ilk gün Özgür Özel genel başkanımız ‘Sizi ziyaret etmek istiyorum’ dedi. Kılıçdaroğlu’na da dedim. Özel’den yanıt gelmeyince Kılıçdaroğlu’yla da görüşmeyi iptal ettim.

Şerefimle söylüyorum burada bağıranların bir tanesi CHP’li değil. Biz onurumuzla, haysiyetimizle yaşayan insanlarız. Kimseye pabuç bırakmayacağımı bilsin. Vatandaşın tepkisi başım üstüne ama 40 yıldır yan yana durduğumuz, sosyal medyada hakaret edenlerle yargıda hesaplaşacağız.

İmamoğlu’ndan sert tepki

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada il binasının abluka altına alınmasına tepki gösterdi:

“Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz? Ülkenin asayişiyle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz?”

Özgür Çelik: “Vali telefonlara çıkmıyor”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise İstanbul Valisi’ne ulaşamadıklarını belirterek “Bu hukuksuz kuşatmadan derhal vazgeçilmeli. Partimizin bahçesine kadar ilerleyen polis ablukası sürekli gerginliğe yol açıyor” dedi.

24 Eylül’de olağanüstü kongre

CHP, büyük kurultayın yanı sıra İstanbul İl Olağanüstü Kongresi için de başvuruda bulundu. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilen başvuruya göre kongre 24 Eylül’de yapılacak.

Tekin’den mahkemeye başvuru

Gürsel Tekin, göreve başlamasının fiilen sağlanabilmesi için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Avukatı Barış Demirkuş tarafından sunulan dilekçede, mahkeme kararının kendisine de tebliğ edilmesi ve geçici kurulun ivedilikle göreve başlamasının sağlanması talep edildi.