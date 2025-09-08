Polis memuru Ömer Amilağ ağır yaralanırken, Murat Dağlı’nın ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Saldırgan E.B., olay yerinde etkisiz hale getirilerek yaralı olarak gözaltına alındı ve Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ameliyatın ardından saldırganın öldüğüne dair iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanladı. Bakanlık, saldırganın tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturmanın İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.