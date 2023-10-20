Gürok Grup 75. yılını, “Dünyayı Yürüyoruz” sloganıyla hayata geçirdiği reklam kampanyasıyla kutluyor. Bir kız çocuğunun cesur ve meraklı adımlarla “dünyayı yürüdüğü”, farklı coğrafyalardan geçerken her yerde şirketin 75 yıllık başarılarının izlerini gördüğü reklam filminde, Gürok Grup’un tüm markalara atıfta bulunuluyor. Grubun sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları anlatılıyor.

Reklam kampanyasında, “Sınırsız Düşün, Cesur Davran, İyi Yap” mottolarını kendine rehber alan Gürok Grup’un 75 yıl önce Kütahya’da başlayan faaliyetlerinin bugün Türkiye’de ve dünyada sanayi, turizm, yapı ve hızlı tüketim sektörlerindeki farklı markalarla büyüyerek devam ettiğinin altı çiziliyor.

Gürok Grup’un sofra camı, cam ambalaj, yapı, kiremit üretiminin ve hızlı tüketim sektörünün yanı sıra Antalya ve Maldivler’de yer alan otellerinin sinematografik bir görsellikle anlatıldığı reklam filmi TV ve dijital mecralarda yayınlanıyor.

Ege Çubukçu tarafından seslendirilen reklam filminde, standart bir dış sesten farklı olarak, müziğe eşlik eden özel bir teknikle melodik seslendirme yapıldı. Bu sayede “Dünyayı Yürüyoruz reklam filminde grubun vizyonu dikkat çekici bir dille anlatıldı.