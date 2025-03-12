BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS): 2024 yılı dördüncü çeyreğinde BİM, ana ortaklık net dönem karında %52,6’lık bir azalma ile 3.864 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, 2023’ün aynı döneminde 6.078 milyon TL kar bekliyordu. 4Ç2024 satış gelirleri ise yıllık %5,3 artarak 129.067 milyon TL’ye çıktı. FAVÖK ise %195 artışla 6.967 milyon TL’ye ulaşarak, FAVÖK marjı %5,4 oldu. 2025 yılına yönelik beklentilerde, şirketin satış gelirlerinde %45 artış öngörülüyor.

Hektaş (HEKTS): Şirket, 2024’ün dördüncü çeyreğinde 632 milyon TL net zarar açıkladı. Satış gelirleri %96 artarak 911 milyon TL’ye yükseldi ancak brüt zarar oluştu. FAVÖK kaybı yaşandı ve net zarar yılı 2.727 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin finansal durumu, faaliyet karı düşüşü ile sarsıldı.

Şok Marketler (SOKM): Şirket, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 162 milyon TL net zarar açıkladı. Satış gelirleri %7,3 artarak 50.555 milyon TL’ye yükseldi. Ancak şirketin FAVÖK’ü olumlu bir şekilde %1,1 artış gösterdi ve FAVÖK marjı %3,5 oldu. 2025 yılı için satışlarda %40 artış öngörülüyor.

Torunlar GYO (TRGYO): 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 9.969 milyon TL net kar açıkladı, ancak bu rakam 2023’ün aynı dönemine göre azalmış durumda. Yılın son çeyreğindeki satış gelirleri artış gösterdi, ancak kira gelirlerinde düşüş yaşandı. Şirketin brüt karı artarken, FAVÖK marjı azaldı.

Aselsan (ASELS): Aselsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile radar sistemleri tedariki konusunda 107,5 milyon USD’lik bir sözleşme imzaladı. Teslimatlar 2026-2030 arasında yapılacak.

Girişim Elektrik (GESAN): Şirket, Safi Çimento Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 6,2 milyon USD’lik bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme kapsamında, enerji iletim hattı ve trafo merkezi yapımı yapılacak. Tesla hisseleri düşünce Trump hemen imdadına yetişti!

Sabancı Holding (SAHOL): Sabancı Holding’in %50 payına sahip olduğu Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında toplam 750 MW kapasite için türbin tedarik ve kurulum anlaşmaları imzaladı. 2027 yılına kadar tamamlanması hedeflenen projeyle, şirketin kurulu gücü 2028 yılına kadar 6.250 MW’a yükselecek.

Tekfen Holding (TKFEN): Tekfen Holding, 11 Mart 2025’te 40,6 milyon hisseyi ARY Holding’e 4.008 milyon TL karşılığında satmış ve toplamda %19,86 pay sahibi olmuştur.

Altınay Savunma (ALTNY): Şirket, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde 368 milyon TL net kar açıkladı. Satış gelirleri %15,4 düşüş gösterdi, ancak şirketin FAVÖK’ü yıllık bazda %43,2 düştü.

Borlease Otomotiv (BORLS): Şirket, 4Ç2024’te 848 milyon TL net zarar açıkladı. Satış gelirleri %121 artış gösterse de şirket, yıl sonunda 1.574 milyon TL zarar etti.

Orge Enerji (ORGE): Şirket, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde %4,4’lük bir net kar azalışı kaydederek 257 milyon TL net kar açıkladı. Satış gelirleri ise %6,7 artarak 1.064 milyon TL oldu.

Kimteks Poliüretan (KMPUR): Şirket, 4Ç2024’te 697 milyon TL net zarar açıkladı. Satış gelirleri %20,3 düşerken, parasal kazançlar arttı. Ancak şirketin yılı 1.045 milyon TL zararla tamamladığı bildirildi.

İngram Micro (INGRM): Şirket, %100 hissedarı olduğu Ingram Micro Bilgisayar ve Ticaret’in tasfiyesine karar verdi. Bu kararın finansal tablolara olumsuz etkisi beklenmemektedir.