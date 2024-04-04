Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) tarafından uzun yıllardır yapılan ve elektrik ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları kapsayan İhracat Onur Listesi’nin 2023 yılı sonuçları açıklandı. Alçak gerilim tesisatı ekipmanları sektörünün öncü şirketlerinden biri olan ve cirosunun toplam yüzde 65’ini ihracattan karşılayan Günsan Elektrik, elektrik elektronik sektörünün toplam 16,5 milyar dolarlık ihracatı içerisindeki payı ile listede 85.sıraya layık görüldü. Listede, 2023 yılında elektrik elektronik sektöründe 10 milyon dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştiren firmalar yer aldı.

“Dünya çapında bir marka olma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz”

Sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günsan Elektrik Genel Müdürü Erhan Kaya, “Hem firmamızın büyümesine katkı sağlamak hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmak için ihracatı çok önemsiyoruz. 17 bin parçalık ürün portföyümüzle başta Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor, ciromuzun yüzde 65'ini ihracattan sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızla, her yıl TET tarafından hazırlanan İhracat Onur Listesi'nde 85. sırada yer almak, bizim için gurur kaynağı oldu. Günsan Elektrik olarak, yenilikçi tasarımlarımız ve kaliteli ürünlerimizle dünya çapında bir marka olma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu