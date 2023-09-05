

Türk Kahvesi Yapımı-Barista kursları iş garantili olacak. Eğitimlere katılacak kursiyerlere günlük 140 lira harçlık da ödenecek. Hafta 4 gün ve 8’er saat verilecek eğitimler bir ay sürecek. Başarılı olanlara sertifika da verileceğini açıklayan İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, eğitimlerde 18-45 yaş arası gençlere öncelik verdiklerini söyledi.



Ata: Türk kültürünün bir mozaiği

Kahvehanelerin geçmişten bu yana Türk insanının buluşma ve kaynaşma yeri olduğunu belirten İESOB Başkanı Yalçın Ata, odanın mesleğin önünü açacak çalışmalara imza atmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahvehanelerin sadece oyun oynanan mekanlar olmadığını kaydeden Ata, ‘Kahvehaneler, dost meclislerinin kurulduğu, kitap-gazete gibi yayınların okunduğu, insanların komşularını tanıdığı yeni arkadaşlar edindiği yerlerdir. Bir bakıma toplumdaki birlik ve beraberliği pekiştirirler. Bu açıdan mesleğin ve üyelerin geleceğini planlamak, işlerini ve kazançlarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerin yararlı olacağına inanıyorum. Bu çalışmaları hazırlayan ve öncülük eden oda yönetimini kutluyorum’ dedi.



Kahvelere yeni kimlik

Osmanlıdan bu yana Türk kültürünün bir parçası olan kahvehanelerin gelecekte de statülerini korumayı hedeflediklerini ifade eden oda başkanı İsmail Hakkı Kırdı da, ‘Bu nedenle gençlere öncelik veriyoruz. Hem özellikle genç nüfusun işsizlikle mücadelesine katkı koymak, gençlere yeni fırsatlar hazırlamak hem de mesleğimizin dünyanın yeni şartlarına uyumunu kolaylaştırmak istiyoruz’ dedi. Pek çok uluslararası kahve firmasının Türkiye’de şubeler açtıklarını hatırlatan Kırdı, ‘Bu kahve kafeleri oldukça yüksek fiyatlarla farklı kahve sunumları yapıyor. Üyelerimizin de onların kazançlarına ulaşması, haksız rekabet karşısında mağdur olmaması için kolları sıvadık. Günün şartları içinde kahvehanelerimize yeni bir kimlik kazandırmayı, toplumdaki önemli konumlarını korumayı ve yeni çağa ayak uydurarak işlerini geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Türk toplumu kahvehanelerden vazgeçemez. Kahvehanelerin de günün şartlarına ayak uydurarak toplumsal konumlarını güçlendirmeleri gerektiğine inanıyoruz’ diye konuştu.



Eğitim çalışmalarını yerinde inceleyen Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da kursiyerle tek tek ilgilendi. Arslan, ülke ekonomisine ve işsizlikle mücadeleye katkı koyacak bu tür uygulamaları her zaman desteklediklerini ve özendirilmesi gerektiğini kaydetti.