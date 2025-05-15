Gizli ortaklar ve şeffaf olmayan politikalar

PIPC tarafından yapılan açıklamaya göre, Temu kullanıcıların kişisel bilgilerini Güney Kore, Çin, Singapur, Japonya gibi çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren farklı şirketler aracılığıyla işliyor ve depoluyor. Ancak bu hizmet ortaklıkları, şirketin resmi gizlilik politikasında açıkça belirtilmiyor.

Komisyon, Temu’nun kullanıcı bilgilerinin korunduğuna dair iş ortaklarına gerekli eğitim, denetim ve yönetim desteğini sağlamadığını, bu durumun ciddi bir güvenlik açığı yarattığını vurguladı. Ayrıca Temu’nun yerel temsilci belirlememesi ve üyelik iptal sürecini zorlaştırması da cezaya gerekçe olarak gösterildi.

Gönüllü düzeltici adımlar atıldı

Her ne kadar ağır bir ceza alsa da, Temu'nun son dönemde bazı düzeltici önlemler aldığı belirtiliyor. Şirketin, kişisel verilerin işlenmesine dair politikasını gözden geçirdiği, yerel temsilcilerle çalışmaya başladığı ve üyelik iptali süreçlerinde kolaylaştırmalar yaptığı ifade edildi. Bu adımların, ilerleyen süreçte Temu’nun Güney Kore pazarındaki varlığını korumasına yardımcı olması bekleniyor.

AliExpress de benzer cezaya çarptırılmıştı

PIPC, 2023 Nisan ayında Temu ve bir diğer Çinli dev olan AliExpress hakkında benzer veri ihlali iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında AliExpress’e 1,97 milyar won (yaklaşık 54,5 milyon TL) para cezası verilmişti. Temu hakkında ise yeterli veri bulunamadığı gerekçesiyle karar ertelenmişti. Ancak bu yıl tamamlanan değerlendirme süreci, şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini ortaya koydu.

Güvenlik ve şeffaflık baskısı artıyor

Güney Kore’nin bu hamlesi, küresel e-ticaret platformlarının sadece ticari başarılarıyla değil, veri güvenliği ve kullanıcı haklarına duyarlılıklarıyla da değerlendirileceğini ortaya koyuyor. Artan kullanıcı sayısıyla dikkat çeken Temu’nun, yalnızca 2023 sonu itibarıyla günlük ortalama 2,9 milyon Güney Koreli tarafından kullanıldığı bildiriliyor.

Bu ceza, özellikle uluslararası faaliyet gösteren dijital platformların şeffaflık, kullanıcı veri güvenliği ve yasal uyum konularına daha fazla önem vermesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.