Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Başkanı: Sosyal medyada 200 bin kişilik ordumuz var

Osmanlı Ocakları, Eskişehir'de araştırmacı yazar-avukat Hayati İnanç’ın katıldığı ‘Can Veren Pervaneler’ konulu söyleşi düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da katılırken, açılış konuşmasını yapan Osmanlı Ocakları kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat şu ifadeleri kullandı:

“2005 yılında bize ‘Başınızdan aşağıya kaynar sular dökenler’ dediler bize. Daha henüz Osmanlı adında bir kurum, bir dernek, bir bakkal dahi yoktu. ‘Ayağınızı denk alın’ dediler bize. ‘Size bu derneği, teşkilatı kurdurtmayız’ dediler. Biz Osmanlı medeniyetçiliğini esas almışız. Bu ruhu yaşamak istiyoruz. Vallahi vaz geçmeyiz. Erzurum’da kurulan bu yapıyı Allah’a yemin olsun dünyanın her yerine götüreceğiz. Çünkü Osmanlı coğrafyası buna muhtaç. Çünkü mazlumların umudu var. Çünkü zalimlerin karşısına dikilecek Osmanlı torunlarının olduğunu herkese göstermemiz lazım. Bizler için kefen giymiş bir lider var. Biz de kefenli liderin kefenli askerleriyiz.

Bizim Cumhuriyetle, Atatürk’le, Alevilerle, solcularla, şu partiyle, bu partiyle, bizler siyaset üstü bir kurumuz. Vallahi CHP’li kardeşlerimiz de bizim kardeşlerimizdir. Aynı vatandaşız. Aynı ırzı can etmiş, cephede savaşmışız. Şimdi batı lobisinin iki kumpaslarıyla birbirimize mi düşeceğiz. Asla düşmememiz gerekir. MHP’li kardeşlerimiz de bizim namus ortağımızdır. Cumhur ittifakının neferledir. Millet ittifakının neferleri de bizim kardeşlerimizdir. Tabi ki her ölçüde biz ayrımcılık yapmadan, hiç kimseyi öteki görmeden yaratılanı yaradan da ötürü seveceğiz. Onların temel etnik kimliklerini, onların bütün anayasal hak ve hürriyetlerini biz muhafaza edeceğiz”