Zam, 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak

İSKİ'nin yeni su tarifesi İBB Meclisi'nin 16 Temmuz tarihli oturumunda gündeme geldi. Teklife ilişkin AKP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesine İSKİ tarafından yüzde 40'a varan zam önerildiği belirtildi.

Raporda bu teklifin reddi, tarife artışının TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı Haziran sonu itibariyle gerçekleşen bir yıllık TÜFE oranıyla sınırlı tutulması, 20 Temmuz 2020 tarihinden sonra geçerli olmak kaydıyla uygun görüldü.

Yüzde 12.62 olan TÜFE oranında zamma ilişkin rapor mecliste oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “AKP ve MHP grubu olarak yüzde 35'lik zammı kabul etmedik. Onun yerine Türkiye'de ortalama enflasyon değeri olan yüzde 12.62 oranında zam teklif ettik. Yüzde 35 değil yüzde 12.6 zam yapılmış oldu, hayırlı olsun” dedi.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

İSKİ’nin ilk tarife teklifi 28 Kasım 2019 tarihli oturumunda gündeme geldiğinde İstanbul'da su ücretlerine yüzde 20 zam önerilmişti. Kamuoyundan gelen eleştiri ve öneriler üzerine CHP ve İYİ Parti tarafından tarife meclis oturumu sırasında revize edilmişti.

İstanbul halkının yüzde 75'inin kullandığı 0-10 metreküpe kadar olan ilk kademe için uygulanan 4 TL'lik metreküp fiyatının değiştirilmeden kalması, zam yapılmaması önerilmişti. Ancak zam teklifi, AKP grubunun oyları ile reddedilmişti. (KAYNAK: SOZCU.COM)