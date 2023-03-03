YÜZYILIN FELAKETİ VE BÜYÜK YARDIM SEFERBERLİĞİ EKOVİTRİN’DE

Her ay olduğu gibi ekonomi gündemini; olayların perde arkası ve ilgi çekici sektör dosyaları, araştırma haberler, özel röportajlar ve analizlerle okuyucularına aktaran Ekovitrin, bu ay Kahramanmaraş merkezli 11 vilayeti ve 14 milyon insanı etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremi “Yüzyılın Seferberliği” başlığıyla kapak konusu yaptı.

DEPREM AYA DAMGASINI VURDU

Türkiye, büyük can ve mal kaybına neden olan depremde Devlet – Millet el ele vererek kısa zamanda yaraları sarmayı başardı.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin ilk gününden itibaren kamu – özel tüm kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar ile 100’ü aşkın ülkeden gelen kurtarma ve yardım ekipleri bölge insanının yanında oldu.

Depremzedelerin barınma, ibate ve iaşesini eksiksiz yerine getiren AFAD başkanlığındaki muazzam kampanyalı organizasyon bölgenin yeniden ayağa kalkmasında etkin rol oynadı.

Deprem sonrası; bölgenin yapısal ve ekonomik imarı hız kazanırken yapılaşmanın fay zonlarının uzağında gerçekleştirilmesine dair hızlı bir çalışma başlatıldı.

DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYORUZ

Ekovitrin dergisi de “Asrın Depreminde Türkiye Tek Yürek” ve “Devlet – Millet El Ele Birlikte Başaracağız” başlıklarıyla olayı ayrıntılı ele alırken deprem kuşağındaki birçok ilimizin afetlere hazırlığını “İstanbul Depreme Ne Kadar Hazır?” başlığıyla inceledi ve yapısal, siyasi, sosyal, hukuki ve psikolojik yapılması gerekenleri uzmanlarına sordu.

Finans dosyasında; “Üç Kamu Bankası İyi Ki Özelleştirilmedi” başlığıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 milyar lira ile yaptığı en yüksek deprem bağışını ve depremin ekonomiye etkisinin sınırlı kalacağına dair açıklamasını sayfalarına alan Ekovitrin dergisi, “Yıkımın En Büyük Sebebi Kalitesi Düşük Yapı Stoku” derken bölgede çatlak bile almayan TOKİ binalarının sağlamlığını gündeme taşıdı.

“Depremin Maliyeti 70 Milyar Dolar” başlığıyla felaketin ekonomiye verdiği büyük zararı analiz eden Ekovitrin dergisi, sigorta sektörünü de masaya yatırdı. Depremin ilk saatlerinden itibaren geniş enkaz sebebiyle iletişimin kopmasını ve GSM operatörlerinin eksikliklerini yansıtan dergi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede kurduğu telsiz rölesini flaş haber olarak duyurdu.

Yine ekonomik açıdan büyük kayba neden olan depremde istihdam meselesine projeksiyon yapan Ekovitrin, konuyla ilgili haber analiz çalışmasında yapılması gerekenleri aktardı.

UZMANLAR BÖLGEYİ YORUMLADI

İstanbul Aydın Üniversitesi profesör ve öğretim üyelerinin yanında sahasında yetkin birçok uzman görüşünü muhtevasına alan Ekovitrin, bölgedeki göç sorunu ve demografik yapının değişmesine dikkat çekti. Ekovitrin, halen 2 milyon kişinin terk ettiği bölgede acil yapılması gerekenlere parmak bastı.

Afette önem kazanan lojistik sektörünü sürdürülebilirlik başta çeşitli yönleriyle ele alan Ekovitrin, özellikle karayolu taşımacılığındaki meseleleri röportaj, haber, makale ve analizleriyle gözler önüne serdi.

Aynı şevk ve gayretle gelecek sayılara hazırlanan Ekovitrin, tüm yayın bayileri ve D&R mağazalarında vitrine çıkarken, dergiye online olarak Turkcell Dergilik, Türk Telekom e-dergi platformları ve Dünya Store ile ulaşılabiliyor.