Vize krizi büyüyor, sorun nasıl çözülecek? İş dünyası, turistler ve sanatçılar mağdur

TATİL PLANI YAPANLAR DİKKAT!

Türkiye’nin Schengen vizesi sorunu, pandemide uzaktan çalışmaya geçilmesi, seyahat yasakları ve çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinin personel azaltmasıyla başladı. Ancak pandemi sonrasında seyahatlerin yeniden açılmasıyla Türkiye’den artan vize başvuruları karşılanmamaya başladı. Son 2 yılda sorun adeta bir kangren haline geldi. Türk vatandaşları vize için randevu alamamaya, vize başvurularının sonuçlanması aylar sürmeye ama en önemlisi çok sayıda vize başvurusu reddedilmeye başladı. Schengen vizesi krizi tur iptallerine neden oluyor. Bazı ülkeler vize randevusu için bile aylar sonraya tarih veriyor. Vize almak da önceki yıllara oranla çok daha zor. Bu nedenle satışı yapılan yurtdışı turların birçoğu iptal ediliyor. Türkiye’den Avrupa ülkelerine gidebilmek için başvurulan Schengen vizelerinin yaklaşık yüzde 50’sinin reddedildiği öğrenildi.

“VİZE SORUNUN ANA SEBEBİ MÜLTECİLERE VERİLEN TÜRK PASAPORTU”

Vize sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çeken Medulux Health Turizm Acentası Kurucusu, Ulikad yardımcısı Şebnem Akman Balta, sorunun biran önce çözülmesi gerektiğini söylüyor. Balta, “Mültecilerin özellikle de Suriyeli ve Afganların elde etmiş oldukları Türk pasaportu ile Avrupa ülkelerine geçmeye çalışmaları nedeniyle Türk pasaportları daha çok incelenmeye başlandı. Yaz döneminin gelmiş olmasıyla vize talebinde bir artış yaşanıyor. Ayrıca Türkiye’nin 21 Kasım 2021'de, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu sonucuna varıldığı için Mali ve Ürdün ile birlikte küresel kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisi FATF tarafından “gri listeye” alınmış olması da bu vize sorununu büyütüyor. Bunun dışında Avrupa Birliği’nde yaşanan insan kaynakları sorunu ve çalışan sayısındaki yetersizlik vize krizinin büyümesinde etkili oluyor” diye konuştu.

SİYASİ ŞANTAJA DÖNDÜ

Vize şirketi IDATA’nın verilerine göre, Türkiye’den yapılan başvuruların ret oranı Rusya’nın 5 kat üzerinde. 2022 yılının şubat ayında başlattığı Ukrayna’ya askeri operasyon nedeniyle başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere sivil havacılık dahil birçok alanda yaptırıma uğrayan Rusya’da, Schengen vize ret oranlarının Türkiye’den 5 kat daha düşük seviyede olduğu belirtiliyor. Türkiye bir süredir tepkili, hatta bir süre önce elçiler bakanlığa çağrılıp rahatsızlık en üst seviyede dile getirildi. Ancak çözüm olmadı. Salı günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde işinsanlarınaseslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Son dönemde siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız” mesajını verdi.