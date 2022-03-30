Üsküdar Belediyesi Mihrimah Sultan Gençlik Kürtüphanesi’ni İstanbulluların Hizmetine Sundu

Üsküdar Belediyesi, modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği yeni nesil kütüphane projesi Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi’ni, düzenlediği açılış töreniyle İstanbulluların hizmetine sundu. Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, Kuran Tilaveti yapılmasının ardından kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Mihrimah Sultan Camii yanında yer alan kütüphane, gençler tarafından büyük ilgi gördü. Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi, eski tarihten yakın tarihe kadar uzanan çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor.

Hilmi Türkmen: “50 bin kitabı İstanbullularla buluşturuyoruz”

Açılış töreninde kütüphaneye ilişkin açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdarımızın en değerli yerlerinden birisi burası. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen dibindeyiz. Burada 300 yıllık bir eseri yeniden ayağa kaldırmış olduk. Bir tarafta tarihi Mihrimah Sultan Camii, hemen yanı başında Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi, Diyanet’in kütüphanesi, Diyanet Eğitim Merkezi ve Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi. Burası bir kültür sokağı oldu, çok da yakıştı. İstanbul'a, Üsküdar'a gelenlerin sadece bu sokaktan yürümesi bile İstanbul’u keşfetmesine yeter. Bu kütüphane ile 50 bin kitabı İstanbullularla buluşturuyoruz. Her biri ayrı bir değer taşıyan kitaplar arasında 100 yıllık eserler yer alıyor” dedi.