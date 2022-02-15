ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, MARKETLERDE KDV DENETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Üsküdar Belediyesi, hükümet tarafından enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerine getirilen %7’lik KDV indirimine yönelik market denetimlerine başladı. Bu kapsamda bugün Üsküdar Balıkçılar Çarşısı girişinde yer alan marketler zabıta ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Denetimlerde ürünlerin etiket, raf ve kasa fiyatları karşılaştırılmalı olarak kontrolden geçirildi.

Üsküdar Zabıta Amiri Salih Akbulut, denetimler hakkında şu bilgileri verdi:

“Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak zincir marketler başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin satışlarını yapan dükkanlarda fiyat denetimine başladık. Düzenlemeden önceki raf fiyatlarıyla indirimli fiyatları karşılaştırılmalı olarak denetliyoruz. Bu kapsamda reyon fiyatıyla kasa fiyatını da değerlendirmeye alıyoruz. İndirim yapılıp yapılmadığına yönelik tespite, indirimden önceki fiyatlarla KDV indirimli fiyatların karşılaştırmasının yanı sıra kasadan aldığımız irsaliye faturalarına bakarak ulaşıyoruz. Bizim görevimiz uygunsuz durumları tespit edip Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirmek. İlgili işlemler Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla yapılıyor.”