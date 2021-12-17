ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İSTANBULLULARA YENİ BİR KÜTÜPHANE DAHA KAZANDIRDI

Açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’de hayata geçirdikleri her eserde bir kütüphaneye yer vermeye özen gösterdiklerini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Üsküdar Belediyesi diğer belediyelerin yanı sıra hemen her kuruma örnek olabilecek işlere imza atıyor. Nevmekanlar, imza niteliğindeki bu özgün çalışmalar içinde gerçekten göz doldurmaktadır. Bugün de bu silsileye bir yenisini eklemekteyiz” dedi.

İmza attıkları projelerle Üsküdar’ın kültür sanat merkezi unvanını yaşatmayı sürdürdüklerini vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Nevmekanlarımız, kütüphanelerimizle yüz binlerce kitabın okurlarla buluşmasına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu kütüphanemiz de büyük bir zincirin büyük bir halkası oldu. İnşallah sandalyeleri hiç boş kalmayacak. Haluk hocamızın adını yaşatacağımız kütüphanemizle gençlerimizin eğitim ve sosyal yaşamlarına değer kazandıracağız” dedi.

Üsküdar Belediyesi, kültür, sanat ve spor aktivitelerini herkes için ulaşılır bir hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediyesi 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adını taşıyan kütüphaneyi İstanbulluların hizmetine sundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

“Kütüphanelerle sosyal yaşam alanlarına değer katıyoruz”

Açılışta yaptığı konuşmada bilginin ve ilim sahiplerinin asırlık mirasına ev sahipliği yapan kütüphaneleri çok önemsediklerine işaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kütüphaneleri hayatınızın her anında karşınıza çıkabilecek şekilde yaygınlaştırıyoruz. Bununla da yetinmeyip vaktinizi en verimli şekilde geçirebileceğiniz bir anlayışla kütüphaneleri sosyal yaşam alanları, sergilerle, atölyelerle, eğitim ve etkinliklerle zamana değer katacak mekanlar haline getiriyoruz. 2022 sonunda İstanbul'a kazandırmak istediğimiz Rami Kışlası Kütüphanesi, 51 bin metrekare açık, 36 bin metrekare kapalı alanı ile İstanbul'un en büyük, dünyanın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy:

“Üsküdar Belediyesi örnek olabilecek işlere imza atıyor”

Hizmetin bir yarış olduğunu ve bu yarışın devamlılığını sağlayacak, menzili daima ileriye taşıyacak kişi ve kurumların da önemli olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Üsküdar Belediyesi bu noktada diğer belediyelerin yanında hemen her kuruma örnek olabilecek işlere imza atmıştır ve atmaya devam etmektedir. Nevmekanlar, imza niteliğindeki bu özgün çalışmalar içinde gerçekten göz doldurmaktadır. Bugün de bu silsileye bir yenisini eklemekteyiz” diye belirtti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen:

"Projelerimizle Üsküdar’ın Türkiye’nin kültür sanat merkezi unvanını yaşatacağız”

Üsküdar’ın asırlardır, İstanbul’un, Türkiye’nin kültür sanat merkezlerinden biri olduğunu, imza attıkları projelerle bu unvanı yaşatmayı sürdürdüklerini vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üniversiteler, kütüphaneler, sokaklar, bozkırlar, merhum hocamız için birer mektepti. O da bu Türkiye mektebinden mezun oldu. Üsküdar Belediyesi olarak merhum hocamızın anısını yaşatmak için bu güzel kütüphaneyi milletimize hediye ediyoruz. Burası öyle 9’dan 5’e bir mekân olmayacak. Capcanlı, cıvıl cıvıl bir kültür yuvası olacak. 24 saat açık, her yanındaki masa sandalyelerde gençler ders çalışacak, kitap okuyacak, çay içilecek, çorba ikram edilecek. Nevmekanlarımızın sayısı artıyor, kütüphanelerimizin sayısı artıyor. Yüz binlerce kitabın okurlarla buluşmasına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu kütüphanemiz de büyük bir zincirin büyük bir halkası oldu. İnşallah sandalyeleri hiç boş kalmayacak. Nevmekanlardan dolayı bunun böyle olacağını çok iyi biliyoruz. Haluk hocamızın adını yaşatacağımız kütüphanemizin hizmete açılmasına katkı sağlayan herkese ve desteklerini esirgemeyen Kalyon Vakfı'na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan Necmeddin Bilal Erdoğan:

"Üsküdar’da yolumuz kültürel etkinliklere, zenginliklere düşüyor"

Açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanenin Üsküdar'a kazandırılması gençler için çok güzel bir gelişme olduğunu kaydeden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Üsküdar'daki kültürel zenginliği hissediyoruz. Yolumuz hep bir şekilde buradaki kültürel etkinliklere, zenginliklere düşüyor. Bizim de Küçük Çamlıca'da bir Türk Müzik Okulumuz var. Biz de bu zenginliğe destek olmaya çalışıyoruz. Böyle zengin bir kütüphanenin daha Üsküdar'a kazandırılması gençler için çok güzel olduğu gibi Haluk Dursun hocamızın isminin yaşatılması önemli" dedi.

Prof. Dr. Dursun'un eşi Gülşen Dursun, kızı Nilay Dursun, Mehmet Kalyoncu, akademisyenlerin yanı sıra Dursun'un sevenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen açılışta Prof. Dr. Dursun'un kızı Nilay Dursun, duygularını şöyle ifade etti:

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un okuduğu kitaplar da kütüphanede yer alacak

“Merhum babam Haluk Dursun'un adının en çok yakıştığı yerlerden bir tanesi olan bu kütüphanede emeği geçen başta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar, babamın çok önem verdiği semtlerden biriydi. Hayattayken Üsküdar'a sık sık gelmiş ve tarihi surlarını, boğazı ve tarihine, florasına her fırsata dikkat çekerdi. Babam vaktinin büyük bir kısmını okuyarak geçirdi. Çalışma ofisinde ve evdeki kütüphanesinde sürekli kitap okurdu. Kütüphane 7 günün 24 saati açık olarak babamın bu özelliğini yansıtıyor. Babamın şimdiye kadar okuduğu kitapların bir kısmını kütüphaneye bağışlamak istiyoruz.”

Gençlere sağlıklı çalışma ve sosyalleşme ortamı sunacak

Elim bir trafik kazasında hayata gözlerini yuman Türkiye’nin kültür bakan yardımcılarından Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un anısını yaşatan kütüphane, zengin kaynak çeşitliliği ve sosyal olanaklarıyla gençlerin eğitimlerini destekleyecek. 40 bin baskılı, 25 bin dijital kitabın yer aldığı Haluk Dursun Kütüphanesi, aynı anda 200 gencin ders çalışmasına imkân yaratacak. Gençlerin 7 gün 24 saat ders çalışabilecekleri, sınavlara hazırlanabilecekleri sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan kütüphane, aynı zamanda sosyalleşme olanağı da sunacak. Gençlere çay, simit, çorba, kek gibi ikramların da yapılacağı kütüphane, Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası içerisinde yer alıyor.