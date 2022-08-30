Üsküdar'a Zafer Bayramı Hediyesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının gerçekleştirildiği resmi törenlerin ardından yapımı tamamlanan alan ‘Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkının açılışını yapmak üzere Üsküdar’a hareket etti. Şehrin tarihi merkezlerinden Üsküdar’a yeni bir meydana kavuşturacak projeyi, Haziran 2019’da yüzde 40 seviyelerindeyken devralan İmamoğlu, çalışmaları hızlandırarak ilçeye ve İstanbul’a bir meydan daha kazandırdı. Açılış törenindeki konuşmasına İstanbulluların Zafer Bayramı’nı kutlayarak başlayan İmamoğlu, İstanbulluları Yenikapı’da 19.00’da başlayacak kutlamalara davet etti.

ÜSKÜDAR’LA MİMAR SİNAN YANYANADIR

‘150 Günde 150 Proje’ kapsamında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden İBB Başkanı, açılışı yapılan projeyle ilgili şunları söyledi:

“Üsküdar'ın en önemli noktalarından birindeyiz. Üsküdar, Mimar Sinan ismiyle yan yanadır. Burada yüzyıllardır yükselmektedir. Mimar Sinan, bu şehre ülkemize ve özellikle İslam coğrafyasına çok özel eserler hediye etmiş çok kıymetli bir mimarımızdır. Hatta mimarların belki de en önde gelen isimlerinden birisidir. Bu anlamda bazen Mimar Sinan bir çeşmede, bir türbede ya da su yollarının geçişlerinde önümüze çıkmaktadır. Çok özel bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten bu şehrin kıymetini bilen ve ona göre çalışan özenli titiz hizmetleri ortaya koyan bir süreci şehrimizle buluşturmak için aralıksız çalışıyoruz. Bu meydan Üsküdar'daki Mimar Sinan Mimar Sinan Meydanı ve alt tarafında bulunan otoparkımız yaklaşık bin araçlık otoparkımız çok önemli bir hizmeti karşılayacak.”

“PROJELERİN SAHİBİ MİLLET”

Zorlu bir inşaat süreci yürütüldüğünü anlatan İmamoğlu, “Projesi yapılmış ve belli bir oranda çalışmaları başlamış bir biçimde devraldık. Bu tür hizmetlerde hiçbir zaman kısır tartışmaların içerisinde olmadık. Bugün açtığımız proje dahil yaptığımız ve yapacağımız yüzlerce projenin ya da hizmetin sahibi millettir. Hiçbir siyasi parti değildir. Dolayısıyla bizler milletimizin sermayesini, milletimizin varlığını en ahlaklı bir şekilde hizmete dönüştürüp milletimizin kullanımına sunmanın gururunu ve keyfini yaşıyoruz” dedi.

İBB VE ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SÜRECİ BERABER YÜRÜTTÜ

Üsküdar Belediyesi ile işbirliğiyle projenin yürütüldüğünün bilgisini veren İmamoğlu, “Üsküdar Belediyesi'yle beraber çalıştık, beraber konuştuk, masalar kurduk, geçmişe dair mülkiyet sorunları ele aldık. Aradaki uzlaşmazlıkları giderdik. Günün sonunda yanı başında Üsküdar Belediyesi'ne ait bir çarşıda belli oranda paylaşılan, belli oranda Üsküdar Belediyesi'ne bırakılan bir çarşıyla beraber otopark kısmında belediyemizin de hizmet vereceği belediyemize ait birimler ve Üsküdar Belediyesi'ne ait birimler olacak. Meydan ve otoparkın kullanımı da Büyükşehir Belediyemizin kurum ve kuruluşları tarafından yönetilecek ve bakımları sürecek. Neye vardık? Uzlaşarak sonuca vardık. Bugün açılış yapıyoruz. Teşekkür etme zamanı. Ben başlangıcından bugüne emeği geçen kim var ise hepsinden Allah razı olsun. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEŞEKKÜR ETMENİN AYIPLANDIĞINI İLK KEZ SON YILLARDA GÖRÜR OLDUM”

İSKİ’nin Beylerbeyi’nden Boğaz’a atık su girişini önlemek için yapımını tamamladığı İstavroz Atık Su Tüneli’nin açılışından sonra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e gelen tepkileri anımsatan İmamoğlu şunları söyledi:

“Teşekkür etmenin ayıplandığını ben ilk kez son yıllarda görür oldum. Kime ettiğinizle ayıplanıyor. Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor. Gönülden teşekkür ederiz. Ben bunu başka açılışlarda da söyledim. Burada da söyleyeceğim. Bir açılışta Sayın Üsküdar Belediye Başkanı Üsküdar'daki bir İSKİ açılışında bana teşekkür etti. Memnun oldum. Ben de ona teşekkür ettim. Muhtemelen o da memnun olmuştur. Ama mensubu bulunduğu siyasi partiden ve onun yakın ekiplerinden kendilerine tepki geldi. Ne kadar tepki gelirse gelsin hem Üsküdar halkı, hem İstanbul, hem de milletimiz bu tür dayanışmalara ve bu tür paylaşımlara teşekkür eder, hoşnut kalır, mutlu olur. Her iki tarafı da açıkçası alkışlar. Umarım bu sayın belediye başkanımız o gösterilen tepkilere aynı şekilde benim düşündüğüm biçimde tepki göstermiştir. Birbirimize teşekkür etmeye burası dahil umarım devam ederiz. Ben buradan kendisine sesli olarak teşekkür ediyorum. O da bir şekilde bize teşekkür eder diye de umut ediyorum.

HAREM’DEN ÜSKÜDAR'A NOSTALJİK TRAMVAY GELİYOR

Mimar Sinan Meydanı’nı yeşil alanı en üst seviyede tutan bir tasarımla ele aldıklarını belirten İmamoğlu, İstanbulluları beton görünümünden uzak bir meydan beklediğini kaydetti. Üsküdar'ın İstanbul için de önemli buluşma noktalarından birisi haline geleceğini söyleyen İmamoğlu, “Üsküdar'ın işgal edilmiş ya da bir şekilde vatandaşın kullanması gerekirken kişisel kullanımlar seçimiyle kapatılmış birtakım alanlarını tekrar vatandaşlarımıza kazandırmak için yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. O nadide eserlerin çevresinde camilerimizin ya da diğer eserlerimizin çevresindeki düzenlemeden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki milletin malı, millete aittir. Özenli çalışmalarımız sürüyor. Bir kısım Koruma Kurulu süreçleri devam etse de hızlıca Salacak’ın düzenlenmesine de başlayacağız. Arkadaşlarım bu sonbaharda oraya bazı kurulu ilgilendiren hususlar olsa da önümüzün açık olduğu kısmından işimize başlayacağız. Salacak'tan geçecek olan Harem’den Üsküdar'a doğru insanlarımızı taşıyacak olan nostaljik tramvayımızı da hem tasarımını bitirdik hem de imalatına başladık” diye konuştu.

“KURULLARA PROJE YOLLADIĞIMIZDA MERCEKLE BAKIYORLAR

Şehrin tarihi alanlarında özenli ve güzel işlere devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Mimar Sinan Meydanı olmasından dolayı çok beğendiğim ve biraz koruma kurulunda uzamış anladığım kadarıyla süreçler. Biz bazı kurullara proje yolladığımızda mercekle bakıyorlar. Bakıyorlar derken gördüklerini de görmezden geliyorlar. Böyle enteresan bir süreç uzayıp gidiyor. Taksim Meydanı'nda buna benzer sorunlar yaşadık. Gezi Parkı'na el konulmaya kalkıldı. Mimar Sinan'ı daha iyi tanıyacağımız çocuklarımızın, gençlerimizin Mimar Sinan'ın bu coğrafyada hangi eserleri bıraktığını görüp hissedebileceğimiz bir anıtı da hazırlıyoruz. Yakıt zamanda buraya konulmasını rica ediyorum, diliyorum ve istiyorum. Kuruldan da bu işin bir an önce çıkmasını diliyorum” dedi.

VALİDEBAĞ’I TAKİP EDİYORUM

Mimar Sinan Meydanı’na gelen İstanbulluların Validebağ’la ilgili yükselen sesleri üzerine İmamoğlu, “Süreci ben de takip ediyorum. Arkadaşlarım da inceliyor. Gerektiğinde Üsküdar Belediyesi'yle de bu anlamda irtibat kurarak sonucun olgun bir zemine bağlanmasını da orasıyla ilgili istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlarla birlikte kurdele keserek meydanı ve kapalı otoparkı hizmete açan Başkan İmamoğlu, kurmaylarıyla birlikte kısa bir inceleme gezisi gerçekleştirdi.

SORUNLAR ÇÖZÜLEREK HİZMETE AÇILDI

Törende konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, açılışı yapılan ‘Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı’yla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Sözleşmesi yapılarak yapımına başlanan Zemin Altı Otoparkı, Çarşı Binası Ve Mimar Sinan Meydanı Düzenleme işi kaba inşaat halinde Haziran 2019’da yüzde 40 seviyelerinde devralarak tamamladık. İnşa edildiği alanda mülkiyet durumu nedeniyle hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktaydı. İlçe belediyemizle mutabakata varılarak ortak kullanım protokolü düzenledik. Bu protokol 2021 yılında imzalandı. Bu protokolle birlikte kullanıma yönelik tüm belirsizlikler ve hukuki aksaklıklar ortadan kaldırıldı. İnşaat çalışmalarına hız verilerek tamamlandı. Protokol kapsamında AVM içerisinde yüz dokuz adet bağımsız ticari bölüm, ilçe belediyemize Mart 2022’de teslim edildi. 6 adet bağımsız bölüm meydan işletmesi ve zemin altı otopark işletmesi Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde yapımı ve işletilmesine karar verildi. Otopark çarşı bloğunun izdüşümünde kalan alanda ise toplam 50 araç kapasiteli otopark ilçe belediyemize ücretsiz kullandırılacaktır.”

PROJE HAKKINDA

44 bin metrekarelik bir alanı kapsayan ‘Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı’ Haziran 2019’da yüzde 40 fiziki tamamlanma ile devralındı. Temmuz 2022’de tamamlanan çalışma 300 milyon liraya mal oldu.

Proje kapsamında; 4 Katlı 956 Araç Kapasiteli Zeminaltı Otopark, 116 Ticari Dükkan, 1 Kafeterya, 20 bin metrekare Peyzaj Alanı yer alıyor.