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Arnavutköy’de bulunan 2 katı bir depoda yangın çıktı. Depo alevli şekilde yanarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Türkiye Yerel Basın Birliği ile İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği üyeleri iftar sofrasında buluştu
Türkiye Yerel Basın Birliği ile İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği'nin üyeleri iftar sofrasında buluştu. İstanbul Beylikdüzü'nde bir araya gelen yerel gazeteciler, kağıt ve matbaa fiyatlarına gelen zamlara vurgu yaptılar. İftara katılan Beylikdüzü eski Belediye Başkanı Vehbi Orakçı, yerel gazetecilerin sadece Türkiye'de değil, dünyanın bütün ülkelerinde en zor mesleği ifa ettiklerini, yerel yönetimlerin faaliyetlerini en gerçekçi gözlemleyen kişiler olduklarının söyledi.
Güncel 14.04.2022, 22:16 14.04.2022, 22:33
Türkiye Yerel Basın Birliği ve İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği iftar organizasyonuna Yerel Basın Birliği Onursal Başkanı Gazeteci Şeref Özata, Türk halk müziği sanatçısı Aydın Beyoglu, Av. Osman Çelikkol ile Engelliler derneği Başkanı İsmail Çavdar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
İftar yemeğinde İstanbul üçüncü bölgede yayın yapan yerel gazetelerin sahipleri ve çalışanları buluşup yerel gazetelerin sorunlarını konuşma imkanı buldular. Yerel gazete sahipleri, bölgedeki belediyelerin Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı seçildikten sonraki süreçte 3. Bölgede yerel gazetelere destek vermedikerini ifade ettiler.