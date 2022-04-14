Türkiye Yerel Basın Birliği ile İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği üyeleri iftar sofrasında buluştu

Türkiye Yerel Basın Birliği ve İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği iftar organizasyonuna Yerel Basın Birliği Onursal Başkanı Gazeteci Şeref Özata, Türk halk müziği sanatçısı Aydın Beyoglu, Av. Osman Çelikkol ile Engelliler derneği Başkanı İsmail Çavdar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İftar yemeğinde İstanbul üçüncü bölgede yayın yapan yerel gazetelerin sahipleri ve çalışanları buluşup yerel gazetelerin sorunlarını konuşma imkanı buldular. Yerel gazete sahipleri, bölgedeki belediyelerin Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı seçildikten sonraki süreçte 3. Bölgede yerel gazetelere destek vermedikerini ifade ettiler.