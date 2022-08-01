Trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Alp'in anısına futbol turnuvası...

Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz'da otobüs durağında dolmuş beklediği sırada yolda makas atarak ilerleyen Samet Tüfekçiler’in neden olduğu kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki öğrenci Mehmet Alp Güney'in anısına İstanbul Büyükçekmece Atatürk Stadyumu’nda 'Önder Junior Cup futbol turnuvası' düzenlendi.

Organizasyonda 8 yıldır amatör takımda futbol oynayan Mehmet Alp Güney'in ailesi de hazır bulunurken 25 takımın katılımıyla 5 hafta sürecek olan turnuvanın hafta sonları Büyükçekmece Atatürk Stadyumu’nda oynanacağı ifade edildi.

Önder: Hem hüzün hem mutluluk yaşıyoruz

Önder Junior Cup Genel Koordinatörü Ahmet Önder yaptığı açıklamada merhum Mehmet Alp Güney’i andıkları bu turnuvada hem hüznü hem de mutluluğu birarada yaşadıklarını belirterek “Merhum kardeşimiz Mehmet Alp Güney’i anmak için düzenlediğimiz bu turnuvada hem hüznü hem de mutluluğu birarada yaşıyoruz. Önder, Junior Cup olarak birbirinden değerli hocalarımızın yetiştirdiği sporcularımızın daha rekabetçi bir ortamda daha iyi bir seviyeye gelmeleri ve gelişebilmeleri için böyle atmosferler yaratmaya çalışıyoruz.” diye konuştu

Mehmet Alp'in babası Cemal Güney, annesi Meryem Güney ve ağabeyi Cem Güney de turnuvaya izleyici olarak katıldı.

Güney: Bu çocukların hepsi bizim evlatlarımız

Mehmet Alp Güney’in babası Cemal Güney de yaptığı açıklamada bu organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederek “Bu duygunun tarifi yok. Bu çocukların hepsi bizim evlatlarımız. Alp’ten sonra da futbolcuların gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kulüp olarak, ferdi olarak da elimizden gelen ne varsa Mehmet Alp’in anısını yaşatmak için emek vereceğiz.” dedi.

Üstündağ: Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Üstün Futbol Kulüp Başkanı Hakan Üstündağ da yaptığı açıklamada Mehmet Alp Güney’in kalplerinde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Üstündağ “Çocuğumuzun anısına düzenlenen bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üzüntülüyüz. Keşke hayatta olsa da bu turnuvaya katılsaydı. Kalbimizde yaşamaya devam edecek.” İfadesini kullandı.

Ne olmuştu?

1 Haziran Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz D-100 Karayolunda alkollü araç kullanmaktan sabıkası olduğu öğrenilen Samet Tüfekçiler’in neden olduğu kazada 3 çocuk hayatını kaybederken 13 kişi yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Alp Güney'in amcası Hüseyin Güney kazadan sonra "Bu trafik canavarının bir daha özgürce sokaklarda dolaşmaması gerekiyor. Ülkedeki hakim, savcıları göreve çağırıyoruz. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Bu acının tarifi yok" açıklamasında bulunmuştu.