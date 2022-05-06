Tartışılan fotoğraf için İBB'den ilk yorum geldi! 'Tepkileri önemsemiyoruz'

Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon ve ardından Rize'ye düzenlendiği geziler sırasındaki fotoğrafları tartışma yarattı. Daha önce hükümete yakın duran isimlerin yer aldığı fotoğrafların rahatsızlık yaratması üzerine açıklama yapan İBB yetkileri, “Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içerisindeki tartışmalar olarak değerlendiriyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Biz bunu çok da önemsemiyoruz doğrusu. Biz Twitter’a bakmıyoruz'' dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, Akif Bek’nin bulunduğu gazetecilerle çekilen fotoğrafla ilgili Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuştu ve şunları söyledi:

Fotoğrafı ben istedim en son aşamada. Yazılar yazılıyordu, paylaşımlar yapılıyordu, ben biraz gazeteciler üzerinde yürüdüm. Bu bizim ilk seyahatimiz değil. Bundan sonra da yapacağız. Ardahan’da bir gezi var. Aslında bu geziye Hande Fırat’ı da davet etmiştim. Eşi ile ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik, birinin tatili birinin başka bir şeyi vardı. Ben bu tartışmaları çok önemsemiyorum.

'BİZ FOTOĞRAFIN BÜTÜNÜNE BAKIYORUZ'

Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor. Ben kendi başıma yapmıyorum ki, bu listeyi kendi başıma hazırlamadım. Gezi hazırlarken listeyi sayın başkana sunuyorum. Sayın başkan onay vermeseydi ben bu geziyi düzenleyebilir miydim? İmamoğlu’nun keyfi yerinde. O, bu tartışmalara bakmıyor. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz.”