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Son dakika! Antalya'da deprem oldu!
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 07.56'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşların sarsıntıyı net bir şekilde hissettiği öğrenildi.
Güncel 11.03.2022, 10:54
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07.56 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 30 kilometre olarak kaydedilirken, vatandaşların sarsıntıyı net bir şekilde hissettiği öğrenildi.