Selçuk Bayraktar, Ali Babacan'a fotoğraflı yanıt verdi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir!

Babacan, İHA ve SİHA'lara yönelik: "Hükümet tarafından bunlar kutsal hale getirildi. Dokunanı yakarız deniyor. Kusura bakmasınlar ama biz dokunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Babacan'a sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi.