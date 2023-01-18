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Selçuk Bayraktar, Ali Babacan'a fotoğraflı yanıt verdi: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir!
Selçuk Bayraktar, yerli üretim İHA ve SİHA'ları hedef alan açıklamalarıyla dikkat çeken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi. Paylaşımında çocukların, vatandaşların ve Baykar çalışanlarının Bayraktar Kızılelma ile çekilen fotoğraflarına yer veren Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." dedi.
Güncel 18.01.2023, 11:43
Babacan, İHA ve SİHA'lara yönelik: "Hükümet tarafından bunlar kutsal hale getirildi. Dokunanı yakarız deniyor. Kusura bakmasınlar ama biz dokunacağız" ifadelerini kullanmıştı.
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Babacan'a sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yanıt verdi.