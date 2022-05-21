Mutfak Dekorasyonunda Yaratıcı Fikirler

Zerafeti ile göz dolduran mutfak seramik modellerinden fonksiyonelliği üst seviyelere taşıyan dolaplara, zarif aydınlatmalardan leke tutmaz mobilyalara kadar her dekoratif unsur da bu amaca hizmet etmekte. Konunun meraklıları için mutfak dekorasyonunda işlevsel, şık, bütçe ve çevre dostu yaratıcı dekorasyon fikirleri;

Fayans ile Taçlanan Zarafet!

Mutfaklarda fonksiyonellikle şıklığı bir araya getiren unsurların başında fayanslar gelmekte. Kolay temizlenmeleri ile hijyenik bir ortam yaratan fayanslar, aynı zamanda neme ve suya karşı dayanıklı olmaları sayesinde uzun ömürlü bir yüzey kaplama malzemesi olarak kullanıcılar tarafından sık sık tercih edilmekte. Ayrıca birbirinden şık modelleri ile mekânı olduğundan daha hoş ve ilgi çekici göstermekte. Özellikle kaymayan ve kimyasallara dayanıklı olan fayans modelleri, mutfakları estetik bir görüntüden ödün vermeden güvenli bir ortam haline getirmekte.

Fonksiyonelliği ile Ön Plana Çıkan Mutfak Dolapları!

Mutfaklar evlerde en fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğumuz alanlardır. Bu doğrultuda mutfak dolapları büyük bir önem taşır. Ayrıca son yıllarda popüler olan raf sistemleri kullanılarak daha geniş bir depolama alanına sahip olunabilir.

Mutfak dolaplarının fonksiyonel olduğu kadar dekoratif açıdan da göz doldurmasına dikkat edilmelidir. Özellikle mutfaklar için dolap alırken koyu renkler yerine açık tonların seçilmesi önerilir. Çünkü koyu renkler yağ, kir, leke ve parmak izini daha fazla belli ederken temizlik periyodunu kısaltabilir. Bunun yanında küçük alana sahip olan mutfaklar için açık renkli dolaplar aydınlatma ile sağlanan ışık-gölge oyunu ile mekanı daha ferah ve geniş gösterebilir.

Yeni Nesil Beyaz Eşya Yerleşimi!

Mutfaklarda beyaz eşyaların yerleşimi, dekorasyona doğrudan etki etmekte. Buzdolabı gibi büyük beyaz eşyaların mutfağın giriş kısmına konulması geçmişte adeta geleneksel bir dekorasyon tarzı haline gelmişti. Ancak günümüzde bu durum tamamen değişti. Artık mutfağa girer girmez bizi büyük buzdolapları karşılamıyor.

Kullanıcılara buzdolaplarını kapının karşısına yerleştirmeleri önerilmekte. Mutfağın olmazsa olmazı olan bulaşık makineleri ise zaten tezgah altında yerini bulmakta. Fırın ve davlumbaz seçiminde de tercihini ankastre ürünlerden yana kullananlar alanda büyük ölçüde tasarruf etmekte.

Konforlu Mobilyalarla Davetkar Mutfaklar!

Estetik olduğu kadar misafirlerin konforunu hedefleyen mutfak mobilyaları, yeni çağın olmazsa olmazları arasında. Özellikle leke tutmaz tarzda kumaşlarla kaplanan sandalye ve koltuklar mutfakların baş tacı olmakta . Ayrıca kullanışlı alanlar yaratmanın yanında kullanıcılarına büyük bir konfor sunan bu mobilyalar, diğer dekorasyon ürünleri ile de uyumlu seçilirse eşsiz bir bütünlük sağlamakta.

Alandan Tasarruf Sağlayan Servis Alanları!

Mutfaklarda yaratılan katlanabilir servis alanları, özellikle küçük mutfaklar için oldukça pratik bir çözüm sunmakta. Duvara katlanabilir panolar, masalar veya iç içe geçmeli tabureler ile alandan tasarruf edilebilmekte. Üstelik sürekli ortada olan masa ve sandalyelere nazaran işlevi bittiği zaman kapanabileceğinden daha estetik bir görünüm sağlanabilmekte. Ayrıca sürgülü dolap ve çekmeceler de alanı genişleten çözümler arasında yer almakta.

Gözü Şımartan Dekoratif Avizeler!

Seramik kaplamalar, perde, mobilya ve dolaplar ne kadar kaliteli olursa olsun onları gösteren aydınlatmadır. Mesela loş ve yetersiz bir aydınlatma, parlak fayans ile döşenmiş bir mutfağı bile karanlık gösterebilmekte. Birbiri ile eşsiz bir uyum içinde tasarlanan mutfak konseptinde istenen estetiklik, sırf aydınlatmanın yetersizliğinden dolayı sekteye uğrayabilmekte. Bu yüzden hem estetik hem de sağlıklı olan aydınlatma ünitelerinin tercih edilmesi kesinlikle doğru karar olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca enerji tasarrufu sağlayan modellerin seçilmesi çevre dostu bir yaklaşım için göz ardı edilmemesi gereken önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekmekte.

Özetle mutfak dekorasyonu yaparken, yukarıda belirtilen fikirler yanında daha birçok unsur şıklığa hizmet etmekte. Dolap içi raflardan poşet ve çekmece organizatörlerine, baharatlıklardan askılara kadar hemen hemen her parça dekorasyonda büyük bir işlev görmekte. Siz de mutfağınızı hem şık hem de işlevsel kılmak istiyorsanız işe önce duvar ve yer döşemelerinde fayans değişimi ile başlayabilir, hayalinizdeki dekorasyonun ilk adımını atabilirsiniz.