banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı
Fransa’da yeni hükümet kuruldu
Fransa’da yeni hükümet kuruldu
Bakan Kurum:
Bakan Kurum: "Eser siyasetine devam edeceğiz"

Mutfak Dekorasyonunda Yaratıcı Fikirler

Geçmişte yalnızca aile fertlerinin bir araya geldiği mutfaklarda, günümüzde misafirler de ağırlanmakta. Dolayısıyla işlevsel olduğu kadar şık ve farklı mutfak dekorasyonlarına olan ilgi de gün geçtikçe artmakta.

Güncel 21.05.2022, 08:53
Mutfak Dekorasyonunda Yaratıcı Fikirler

Zerafeti ile göz dolduran mutfak seramik modellerinden fonksiyonelliği üst seviyelere taşıyan dolaplara, zarif aydınlatmalardan leke tutmaz mobilyalara kadar her dekoratif unsur da bu amaca hizmet etmekte. Konunun meraklıları için mutfak dekorasyonunda işlevsel, şık, bütçe ve çevre dostu yaratıcı dekorasyon fikirleri;

Fayans ile Taçlanan Zarafet!

Mutfaklarda fonksiyonellikle şıklığı bir araya getiren unsurların başında fayanslar gelmekte. Kolay temizlenmeleri ile hijyenik bir ortam yaratan fayanslar, aynı zamanda neme ve suya karşı dayanıklı olmaları sayesinde uzun ömürlü bir yüzey kaplama malzemesi olarak kullanıcılar tarafından sık sık tercih edilmekte. Ayrıca birbirinden şık modelleri ile mekânı olduğundan daha hoş ve ilgi çekici göstermekte. Özellikle kaymayan ve kimyasallara dayanıklı olan fayans modelleri, mutfakları estetik bir görüntüden ödün vermeden güvenli bir ortam haline getirmekte.

Fonksiyonelliği ile Ön Plana Çıkan Mutfak Dolapları!

Mutfaklar evlerde en fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğumuz alanlardır. Bu doğrultuda mutfak dolapları büyük bir önem taşır. Ayrıca son yıllarda popüler olan raf sistemleri kullanılarak daha geniş bir depolama alanına sahip olunabilir.

Mutfak dolaplarının fonksiyonel olduğu kadar dekoratif açıdan da göz doldurmasına dikkat edilmelidir. Özellikle mutfaklar için dolap alırken koyu renkler yerine açık tonların seçilmesi önerilir. Çünkü koyu renkler yağ, kir, leke ve parmak izini daha fazla belli ederken temizlik periyodunu kısaltabilir. Bunun yanında küçük alana sahip olan mutfaklar için açık renkli dolaplar aydınlatma ile sağlanan ışık-gölge oyunu ile mekanı daha ferah ve geniş gösterebilir.

Yeni Nesil Beyaz Eşya Yerleşimi!

Mutfaklarda beyaz eşyaların yerleşimi, dekorasyona doğrudan etki etmekte. Buzdolabı gibi büyük beyaz eşyaların mutfağın giriş kısmına konulması geçmişte adeta geleneksel bir dekorasyon tarzı haline gelmişti. Ancak günümüzde bu durum tamamen değişti. Artık mutfağa girer girmez bizi büyük buzdolapları karşılamıyor.

Kullanıcılara buzdolaplarını kapının karşısına yerleştirmeleri önerilmekte. Mutfağın olmazsa olmazı olan bulaşık makineleri ise zaten tezgah altında yerini bulmakta. Fırın ve davlumbaz seçiminde de tercihini ankastre ürünlerden yana kullananlar alanda büyük ölçüde tasarruf etmekte.

Konforlu Mobilyalarla Davetkar Mutfaklar!

Estetik olduğu kadar misafirlerin konforunu hedefleyen mutfak mobilyaları, yeni çağın olmazsa olmazları arasında. Özellikle leke tutmaz tarzda kumaşlarla kaplanan sandalye ve koltuklar mutfakların baş tacı olmakta . Ayrıca kullanışlı alanlar yaratmanın yanında kullanıcılarına büyük bir konfor sunan bu mobilyalar, diğer dekorasyon ürünleri ile de uyumlu seçilirse eşsiz bir bütünlük sağlamakta.

Alandan Tasarruf Sağlayan Servis Alanları!

Mutfaklarda yaratılan katlanabilir servis alanları, özellikle küçük mutfaklar için oldukça pratik bir çözüm sunmakta. Duvara katlanabilir panolar, masalar veya iç içe geçmeli tabureler ile alandan tasarruf edilebilmekte. Üstelik sürekli ortada olan masa ve sandalyelere nazaran işlevi bittiği zaman kapanabileceğinden daha estetik bir görünüm sağlanabilmekte. Ayrıca sürgülü dolap ve çekmeceler de alanı genişleten çözümler arasında yer almakta.

Gözü Şımartan Dekoratif Avizeler!

Seramik kaplamalar, perde, mobilya ve dolaplar ne kadar kaliteli olursa olsun onları gösteren aydınlatmadır. Mesela loş ve yetersiz bir aydınlatma, parlak fayans ile döşenmiş bir mutfağı bile karanlık gösterebilmekte. Birbiri ile eşsiz bir uyum içinde tasarlanan mutfak konseptinde istenen estetiklik, sırf aydınlatmanın yetersizliğinden dolayı sekteye uğrayabilmekte. Bu yüzden hem estetik hem de sağlıklı olan aydınlatma ünitelerinin tercih edilmesi kesinlikle doğru karar olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca enerji tasarrufu sağlayan modellerin seçilmesi çevre dostu bir yaklaşım için göz ardı edilmemesi gereken önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekmekte.

Özetle mutfak dekorasyonu yaparken, yukarıda belirtilen fikirler yanında daha birçok unsur şıklığa hizmet etmekte. Dolap içi raflardan poşet ve çekmece organizatörlerine, baharatlıklardan askılara kadar hemen hemen her parça dekorasyonda büyük bir işlev görmekte. Siz de mutfağınızı hem şık hem de işlevsel kılmak istiyorsanız işe önce duvar ve yer döşemelerinde fayans değişimi ile başlayabilir, hayalinizdeki dekorasyonun ilk adımını atabilirsiniz.

#MUTFAK #seramik #model #fayans
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Antalyaspor 38 59
7. Beşiktaş 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Galatasaray 38 52
11. Sivasspor 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 35 48
13. Gençlerbirliği 35 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
18°
açık