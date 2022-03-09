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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! İşte bankaların emekli promosyonu ücretleri...

Türkiye'de son olarak ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilirken milyonlarca emekliye promosyon ödemesi yapan bankalar da promosyon ücretlerini zamladı. Bankaların promosyon ücretleri vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. İşte detaylar...

Güncel 09.03.2022, 12:37
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! İşte bankaların emekli promosyonu ücretleri...

Emekli aylığı bağlananlar hemen bankasına taahhüdünü verip promosyonunu alabilecek, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek. 

İşte banka banka emekli promosyon tutarları:

AKBANK

31 Mart'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor. Emeklilere maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

FİBABANKA

Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

GARANTİ BBVA

Maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 lira ödüyor. Emekli yakınını davet edenlere de gelen her bir kişi için 250 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını 31 Mart tarihine kadar taşıyıp ilk defa kart başvurusu yapanların tek seferde gerçekleştirecekleri 200 lira ve üzeri ilk harcamaya 100 lira bonus imkânı sunuyor.

HALKBANK

Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.

INGBANK

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.675, 2.100, 2.500 lira veriyor. Ayrıca emekli arkadaşını getirenlere her yeni maaş müşterisi için 250 lira ödüyor.

KUVEYT TÜRK

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira veriyor. Kart ile yılsonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

QNB FİNANSBANK

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.700, 2.150, 2.600 lira ödüyor.

ŞEKERBANK

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor.

TEB

Yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.850, 2.300, 2.750 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250 lira kazanabiliyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor.

VAKIFBANK

Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

YAPI KREDİ

Maaşa göre 1.650, 2.100, 2.500 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira ödüyor.

ZİRAAT BANKASI

Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor. (haber 3)

#Banka #Emekli #promosyon #ÜCRET
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