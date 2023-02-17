Milletimiz can, Almanlar misyonerlik derdinde! Deprem bölgesinde 'İsa seni seviyor' kartları dağıtılıyor!

Almanlar misyonerlik peşinde

Almanlar tarafından bölgedeki depremzede çocuklar için ihtiyaç malzemeleri götürüldü.

Poşetlerin içerisinden "İsa seni seviyor" yazılı kartlar, afet bölgesinde endişeye neden oldu.

"Allah aşkına uyanık olalım"

Paketleri açan gönüllüler, gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı. Misyonerlik çalışmalarının yapıldığını fark eden bir kadın, o anları kayıt altına alarak şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta çevreyi ziyarete çıkıp çadırları gezelim dedik. Bir okulun bahçesine girdik. Almanlar burada "İsa sizi seviyor" kartları hazırlamışlar. Çocukları oynatıyorlar, hiçbir izin belgeleri yok. Burada gelmişler misyonerlik faaliyetleri yapıyorlar. Allah aşkına ücretli öğretmenlerimiz, görevde olmayanlar burada her şey, her imkan var. AFAD'ın çadırları var, yardıma geldiğinizi söylerseniz. Burada bir savaş veriyor ülkecek. Allah aşkına uyanık olalım.

DİYANET HAREKETE GEÇTİ

Bu durumun afet bölgesinde tepki çekmesiyle, diyanet yetkilileri de harekete geçerek misyonerlerin depremzedelere yardım bahanesiyle dağıttığı paketleri tek tek toplamaya başladı.