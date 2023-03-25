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Marmara Üniversitesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması ile ilgili açıklama
14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması’ tartışmaları yeniden gündeme getirildi. Cumhuriyet gazetesine konuşan eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, “Ben merak ettiğim için gayri resmi olarak meseleyi sordurdum. Konu ile ilgili Marmara Üniversitesi’nde hiçbir kayıt olmadığını söylediler” ifadelerini kullanmıştı.
Güncel 25.03.2023, 08:54 25.03.2023, 09:02
Yusuf Ziya Özcan’ın bu açıklamalarının ardından Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt: “Böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etmek isteriz. Genel bir açıklamayı da bir saat içinde paylaşacağız. İddiayı... Herkes görecek, herkes belgeyi belge numarasıyla görecek. Öyle bir şey olması mümkün değil. Bize yazılı bir şey ulaşmadı açıkçası. Bundan evvelki rektörlere ulaştı mı diye baktım ben. Bizi üzen, Marmara Üniversitesi'ni çok üzen bir itham oldu. Gelen her öğrenci bir birey. Annesi babası dahi gelse veremeyiz, paylaşamayız. KVKK kuralları var. Yusuf Ziya Özcan’ın açıklaması dezenformasyondur." diye konuştu.
MARMARA ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA
Marmara Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: