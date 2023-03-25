Marmara Üniversitesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması ile ilgili açıklama

Yusuf Ziya Özcan’ın bu açıklamalarının ardından Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt: “Böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etmek isteriz. Genel bir açıklamayı da bir saat içinde paylaşacağız. İddiayı... Herkes görecek, herkes belgeyi belge numarasıyla görecek. Öyle bir şey olması mümkün değil. Bize yazılı bir şey ulaşmadı açıkçası. Bundan evvelki rektörlere ulaştı mı diye baktım ben. Bizi üzen, Marmara Üniversitesi'ni çok üzen bir itham oldu. Gelen her öğrenci bir birey. Annesi babası dahi gelse veremeyiz, paylaşamayız. KVKK kuralları var. Yusuf Ziya Özcan’ın açıklaması dezenformasyondur." diye konuştu.

MARMARA ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA

Marmara Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: