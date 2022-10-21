Kendine Has'la Kadıköy'de buluşalım

Bugünden itibaren 30 Ekim’e kadar Kadıköy’ün farklı noktalarında karşımıza çıkacak dolu dolu etkinlik takvimini yakından takip etmenizde ve konserlerden partilere, atölyelerden rehberli turlara Kadıköy’ü kendine has rotasıyla yeniden keşfe çıkmanızda bizce fayda var.