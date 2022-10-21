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Emniyet Genel Müdürlüğü: “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları’ uygulamasında 4’ü terör suçu olmak üzere toplam 706 şahıs yakalandı”
Mardin’de 12 ülkeden bilim insanlarının katıldığı ’Uluslararası Beytulmakdis Akademik Sempozyumu’ başladı
Kendine Has'la Kadıköy'de buluşalım
Kendine Has’la Kadıköy’de buluşalım: Semtine Has 2 Kendine Has, Kadıköy’ü yeniden keşfedebileceğiniz sıra dışı semt turu serisini sunar: Semtine Has 2.
Güncel 21.10.2022, 14:36
Bugünden itibaren 30 Ekim’e kadar Kadıköy’ün farklı noktalarında karşımıza çıkacak dolu dolu etkinlik takvimini yakından takip etmenizde ve konserlerden partilere, atölyelerden rehberli turlara Kadıköy’ü kendine has rotasıyla yeniden keşfe çıkmanızda bizce fayda var.